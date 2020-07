Tribunali abruzzesi, le dichiarazioni di Testa

“Il dovere di Pd e M5S sui Tribunali minori è quello di approvare in Parlamento una norma che ne abroghi la soppressione”

PESCARA – Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, in merito alla situazione dei Tribunali abruzzesi, ha dichiarato, con una nota che “il “dovere” di Pd e M5S sui Tribunali minori è quello di approvare in Parlamento una norma che ne abroghi la soppressione, magari votando a favore degli emendamenti che Fratelli d’Italia ha regolarmente presentato in ogni occasione, compresa quella del decreto rilancio attualmente in conversione, su esplicita richiesta del Presidente Marsilio.

Il resto sono solo chiacchiere da bar: ci spieghino i capigruppo di Pd e M5S in Consiglio regionale perché i loro ministri non ‘salvano’ i Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, dopo averlo promesso in campagna elettorale? Perché invece di dare lezioni al centrodestra su come si proteggono i Tribunali abruzzesi, non le danno al Ministro Bonafede?”.