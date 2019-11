Michele Campanella in concerto al Teatro Massimo di Pescara

Venerdì 22 novembre il pianista interpreterà le pagine di Liszt in un concerto straordinario in favore della Ada Manes Foundation for Children Onlus

PESCARA – Venerdì 22 novembre 2019, alle 21, la Stagione Musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” presenta il recital pianistico del Maestro Michele Campanella: un concerto straordinario, fuori abbonamento, organizzato in favore di Ada Manes Foundation for Children Onlus. Il recital proposto dal pianista prevede musiche di Franz Liszt, in particolare alcune pagine tratte dalle Harmonies poètiques et religieuses e dal secondo ciclo degli Années de Pèlerinage.

Un concerto per sostenere le attività di Ada Manes Foundation for Children Onlus che da quasi cinque anni lavora per portare la Chirurgia Pediatrica nei paesi più poveri del mondo, facendo formazione al personale locale sulle tecniche chirurgiche specifiche da adottare nei bambini.

I fondi raccolti grazie al concerto del Maestro Campanella alimenteranno sia il progetto “I Fili della Vita” – rivolto all’acquisto dei fili chirurgici necessari all’esecuzione degli interventi – sia le prossime missioni.

La Ada Manes Foundation for Children Onlus è nata a Pescara nel gennaio 2015. Oltre a sostenere la Unità Operativa Complessa di Chirurgia Pediatrica di Pescara cui ha donato una sala operatoria per gli interventi di chirurgia minore, ha partecipato a 20 missioni operative e di formazione negli Ospedali dei paesi in via di sviluppo – Tanzania, Etiopia, Haiti e Sudan – in rete con altre associazioni. Nel corso di queste missioni sono stati effettuati gratuitamente più di 800 interventi chirurgici su bambini dall’età neonatale ai 15 anni per severe malformazioni congenite dell’apparato uro-genitale ed addominale che sarebbero state causa di gravi handicap e, in alcuni casi, addirittura della perdita della vita.

«I fondi raccolti – afferma la Dottoressa Mariagrazia Andriani, presidente di Ada Manes Foundation for Children Onlus – ci consentono di intervenire in alcune delle aree più povere del mondo. Lavoriamo perché la chirurgia pediatrica cresca come un fiore che va coltivato con passione, perché a tutti i bambini sia assicurata un’infanzia come dovrebbe essere».

La grande sensibilità del pianista Michele Campanella ha consentito la realizzazione dell’evento che vedrà il ben noto virtuosismo del Maestro nell’esecuzione dei brani di Franz Liszt al servizio degli obiettivi della Onlus.

Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Pescara e con il sostegno di Danelli Auto, Fabbrini Pianoforti e Rustichella D’Abruzzo.

BIGLIETTI

Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara con inizio alle 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro. Per gli abbonati della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” è previsto un biglietto di 15 euro.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

