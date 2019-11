Festival del Cinema Nuovo a Pescara: ecco dove e quando

Lunedì 18 novembre ore 18 appuntamento presso il cinema teatro Sant’Andrea con la proiezione di tre cortometraggi vincitori dell’undicesima edizione

PESCARA – Lunedì 18 novembre 2019 alle ore 18, a Pescara, al cinema teatro Sant’Andrea, in piazza Sant’Andrea, appuntamento con il Festival del Cinema Nuovo, il concorso internazionale per cortometraggi interpretati da persone con disabilità. Nato nel 1997 per iniziativa di Romeo Della Bella, psicologo e psicoterapeuta, che intuisce come fare cinema aiuti le persone con disabilità a dimostrare le loro capacità, a trovare gratificazione nei riconoscimenti del pubblico e ad aumentare la loro autostima.

Nel corso della serata, condotta dalla giornalista Mila Cantagallo, saranno proiettati i tre cortometraggi vincitori dell’undicesima edizione svoltasi nel 2018, che ha visto la partecipazione di opere provenienti da tutta Europa e dal resto del mondo. Il Festival deve la sua unicità al contributo attivo di operatori e utenti di comunità, centri diurni o residenziali e associazioni di volontariato, veri protagonisti nelle diverse fasi di realizzazione dei cortometraggi.

L’appuntamento pescarese è patrocinato dalla Fondazione ‘Pescarabruzzo’ che da anni opera all’interno della regione attraverso iniziative e progetti che mirano allo sviluppo del territorio e con particolare attenzione al mondo del volontariato e dell’associazionismo filantropico. A fare da padrona di casa sarà la presidente Nicoletta Di Gregorio. Accanto a lei ci saranno anche Liliana Profeta, presidente dell’Associazione DOWN dell’Abruzzo e il vice presidente dell’Associazione Romeo Della Bella, Luigi Colombo, mentre l’attore, regista e conduttore televisivo Paolo Ruffini, grande amico del Festival, protagonista dello spettacolo teatrale ‘Up&Down’ e autore del libro sulla felicità dei ragazzi disabili ‘La sindrome di Up’, rivolgerà un saluto particolare ai partecipanti attraverso un videomessaggio.

Interverrà inoltre Guido Marangoni, autore e protagonista del successo teatrale ‘Siamo fatti di-versi, perché siamo poesia’ e del libro ‘Anna che sorride alla pioggia’, già vincitore del premio ‘Selezione Bancarella 2018, nei quali racconta, con leggerezza e ironia, la storia della sua famiglia dall’annuncio della sua terza figlia Anna, nata con quel cromosoma in più che tanto spaventa le ‘normo-certezze’ di tutti noi.

Saranno infine presenti Gianna Camplone, presidente di “Diversuguali’, l’associazione Onlus nata nel 2004 dal desiderio comune di un gruppo di famiglie di diversamente abili di poter favorire l’integrazione e l’autonomia dei loro famigliari nella società; e il regista cinematografico, Francisco Josè Fernandez, autore di “Ti voglio bene Eugenio”, il film di successo interpretato da Giancarlo Giannini e Giuliana de Sio che racconta di un uomo Down amato da due ragazzine.

Nel corso della serata saranno proiettati i tre cortometraggi vincitori delle tre categorie della scorsa edizione del Festival: “Non baciare” del Centro Anch’io di Verbania, “Il Furbo” (CDD La Mongolfiera di Brescia) e “Cazatalentos” (12 Pinguinos s. l. Madrid).

Info su: www.festivaldelcinemanuovo.it