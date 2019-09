Spettacoli e concerti della stagione 2019 – 2020 a Pescara

La Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara ha presentato il cartellone degli spettacoli teatrali e il programma dei concerti della nuova stagione 2019/20

PESCARA – La nuova stagione teatrale e il cartellone dei concerti della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara sono stati presentati nella Sala Conferenze della Fondazione PescarAbruzzo. Un’offerta culturale importante per la città e per il territorio con artisti di livello internazionale e personalità di spicco.

La presentazione delle nuove stagioni teatrali e musicali, è stata anche l’occasione per presentare il nuovo sito web del sodalizio perscarese. Uno “strumento” integrato con i social network e fruibile in maniera facile e immediata con tutti i devices. Un sito che racconta la storia e i tantissimi protagonisti della cultura internazionale portati a Pescara negli anni e che, allo stesso tempo, rappresenta uno specchio fedele del modo, concreto e appassionato, con cui la “Luigi Barbara” realizza gli spettacoli e i concerti e li presenta al pubblico.

La cinquantaquattresima stagione della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” sarà accompagnata dal supporto del Main Partner Fondazione PescarAbruzzo e dell’Istituto Acustico Maico.

Nel corso della conferenza stampa condotta da Lucio Fumo, Presidente della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, sono intervenuti Nicola Mattoscio, Direttore Generale della Fondazione Pescarabruzzo, Alfredo Cremonese, assessore al Turismo del Comune di Pescara, Alfonso Patriarca, Direttore del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, Mariagrazia Andriani, presidente della Ada Manes Foundation for Children Onlus, e Nicola Candeloro, responsabile marketing e comunicazione dell’Istituto Acustico Maico.

TEATRO

Otto spettacoli di grande prestigio con alcuni dei nomi più importanti del panorama teatrale italiano e un’apertura del tutto imperdibile con Arturo Brachetti, artista capace di rinnovare il trasformismo e riportarlo ai suoi fasti più autentici e mirabolanti, si intrecciano con un programma vario di concerti uniti da denominatori comuni come qualità e spessore artistico.

Il teatro dialoga con il cinema e con la musica nella nostra nuova stagione: il palcoscenico del Teatro Circus ospiterà alcuni tra i più amati protagonisti della scena artistica italiana come Roberto Ciufoli, Nancy Brilli, Maria Amelia Monti, Ambra Angiolini, Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio (impegnati nel Dracula di Bram Stoker), il ritorno di Geppy Gleijeses, erede della tradizione partenopea, con Così parlo Bellavista, e la rilettura di Regalo di Natale, capolavoro di Pupi Avati.

MUSICA

Il programma musicale si sviluppa in direzioni diverse. I grandi solisti affermati e i talenti emergenti vincitori dei premi più prestigiosi, le orchestre e i progetti speciali. Nomi di assoluto prestigio internazionale come, tra gli altri, Ramin Bahrami (nella foto), Robert McDuffie, Pepe Romero e Anika Vavic, formazioni dal percorso ricco di successi come la North Czech Philharmonic Orchestra, LaVerdi Barocca, la Camerata Ducale e il Quartetto Nous saranno i protagonisti di un cartellone capace di affiancare tradizione e nuove tendenze.

E in questo senso va anche la nuova edizione di Jazz ‘n Fall. Prosegue il confronto tra generazioni per disegnare il panorama jazzistico di oggi con due musicisti come Dave Holland e Kenny Barron sempre attenti a rinnovare il proprio bagaglio espressivo senza fermarsi sui risultati raggiunti nella loro prestigiosa carriera, la sintesi tra riferimenti provenienti da contesti diversi proposta dalla contrabbassista Linda May Han Oh e l’Organ Trio guidato da Daniele Cordisco, chitarrista giovane ma già solido nello stile e vincitore del Premio Internazionale Massimo Urbani nel 2013.

FUORI ABBONAMENTO

Sono tre gli appuntamenti fuori abbonamento:

Lo Schiaccianoci, portato in scena dal Balletto di Roma martedì 3 dicembre; il ritorno del Balletto di San Pietroburgo con Il Lago dei Cigni, mercoledì 15 gennaio; il concerto di beneficenza del pianista Michele Campanella, organizzato in favore di Ada Manes Foundation for Children Onlus, in programma martedì 22 novembre.