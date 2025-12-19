Abruzzo: 8 milioni per ambiente e bonifica

REGIONE – La Regione Abruzzo ha destinato quasi 8 milioni di euro ai Consorzi di bonifica tramite il bando SRD08 – Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali del CSR 2023–2027. La graduatoria prevede il finanziamento di cinque interventi strategici distribuiti su tutto il territorio regionale.

Gli obiettivi principali sono:

ridurre le emissioni di gas serra e favorire la decarbonizzazione;

migliorare la gestione delle risorse idriche con invasi e vasche di accumulo;

installare impianti fotovoltaici per ridurre i consumi energetici da fonti fossili;

rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e tutelare biodiversità ed ecosistemi.

Le opere interesseranno i bacini del Teramano, Aquilano, Marsica, Val di Sangro e Pescarese, integrando sicurezza idraulica e sostenibilità ambientale.

Il vicepresidente Emanuele Imprudente (nella foto) ha sottolineato il ruolo strategico dei Consorzi di bonifica e l’importanza di una gestione efficace dei fondi europei, che consente di trasformare le risorse in interventi concreti a sostegno della transizione ecologica e della competitività del sistema agricolo regionale.