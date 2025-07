REGIONE – Il weekend del 18–20 luglio 2025 in Abruzzo sarà dominato dal sole e dal caldo intenso, con temperature in forte aumento e condizioni generalmente stabili.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 18 luglio

La giornata si preannuncia soleggiata, con cieli sereni o appena velati da qualche nube sparsa. Nel pomeriggio, non si escludono leggeri annuvolamenti sulle zone interne montane come la Marsica e l’Alto Sangro, ma nulla di rilevante. Le temperature saranno piacevolmente estive, con massime attorno ai 29°C e minime sui 18°C, ideali per attività all’aperto. I venti resteranno deboli, con brezze leggere che contribuiranno a rendere il clima più gradevole. La possibilità di pioggia è quasi assente, limitata a una percentuale molto bassa tra il 2 e il 3%

Sabato 19 luglio

La giornata di sabato 19 luglio 2025 in Abruzzo si prevede pienamente estiva, con cieli limpidi e soleggiati in tutto il territorio. Nel pomeriggio potrebbero comparire leggere velature, ma senza disturbi significativi. Le temperature saranno in forte aumento, con punte che raggiungeranno i 34°C nelle aree interne, rendendo l’atmosfera particolarmente calda. L’umidità resterà su livelli moderati, ma lungo la costa si intensificherà la sensazione di afa, rendendo l’aria più pesante soprattutto nelle ore centrali. A livello meteorologico, è stata diramata un’allerta gialla per “temperatura molto elevata” da parte dell’Aeronautica Militare: si consiglia quindi prudenza nelle attività all’aperto e una buona idratazione.

Domenica 20 luglio

La domenica si presenta con un cielo completamente sereno, limpido e privo di nuvole su tutto il territorio. Il sole splenderà senza ostacoli, regalando una giornata luminosa e calda. Le temperature raggiungeranno picchi importanti, arrivando fino a 35°C nelle zone interne come l’Aquilano e la Valle Peligna. La giornata sarà mitigata da una leggera brezza proveniente da sud-est, utile a rendere il caldo un po’ più sopportabile. Nessuna pioggia all’orizzonte, e l’indice UV sarà molto elevato—pari a 9—il che rende indispensabile proteggersi adeguatamente dal sole con cappelli, occhiali e crema solare.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (18-20 luglio)

PESCARA

VEN – min 21° max 29°

SAB – min 21° max 32°

DOM – min 22° max 32°

CHIETI

VEN – min 17° max 30°

SAB – min 16* max 34°

DOM – min 17° max 35°

TERAMO

VEN – min 16° max 31°

SAB- min 17° max 35°

DOM – min 19° max 35°

L’AQUILA

VEN – min 15° max 32°

SAB – min 15° max 33°

DOM – min 17° max 34°

