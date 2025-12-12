Meteo Abruzzo weekend dal 12 al 14 dicembre 2025: bel tempo ovunque

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel fine settimana dal 12 al 14 dicembre un campo di alta pressione garantirà una lunga fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiata, con temperature in aumento su valori ben oltre la norma, specie in collina e montagna.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 12 dicembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Mare mosso.

Sabato 6 dicembre

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Mare mosso.

Domenica 7 dicembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (12-14 dicembre 2025)

PESCARA

VEN – min 7° max 11°

SAB – min 7° max 12°

DOM – min 6° max 12°

CHIETI

VEN – min 6° max 12°

SAB – min 6* max 12°

DOM – min 4° max 12°

TERAMO

VEN – min 6* max 11°

SAB- min 6° max 12°

DOM – min 5° max 12°

L’AQUILA

VEN – min 3° max 13°

SAB – min 3° max 11°

DOM – min 2° max 10°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.