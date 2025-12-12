Meteo Abruzzo weekend dal 12 al 14 dicembre 2025: bel tempo ovunque

REGIONE – Secondo le previsioni fornite dagli esperti di 3bmeteo.it e di meteo.it nel fine settimana dal 12 al 14 dicembre un campo di alta pressione garantirà una lunga fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiata, con temperature in aumento su valori ben oltre la norma, specie in collina e montagna.
Le previsioni del tempo in Abruzzo
Venerdì 12 dicembre
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Mare mosso.
Sabato 6 dicembre
La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Mare mosso.
Domenica 7 dicembre
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Mare poco mosso.
Temperature a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila (12-14 dicembre 2025)
VEN – min 7° max 11°
SAB – min 7° max 12°
DOM – min 6° max 12°
VEN – min 6° max 12°
SAB – min 6* max 12°
DOM – min 4° max 12°
VEN – min 6* max 11°
SAB- min 6° max 12°
DOM – min 5° max 12°
VEN – min 3° max 13°
SAB – min 3° max 11°
DOM – min 2° max 10°
Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.