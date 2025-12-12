Capodanno 2026 in Abruzzo: gli eventi in programma

REGIONE – La notte di Capodanno è da sempre una delle celebrazioni più attese dell’anno. C’è chi pianifica con largo anticipo e chi invece si ritrova al 31 dicembre senza aver deciso come festeggiare. In ogni caso, la voglia di brindare e accogliere il nuovo anno accomuna tutti.

Questa ricorrenza ha radici antichissime: già i Babilonesi, circa 4.000 anni fa, celebravano l’inizio dell’anno con feste legate all’equinozio di primavera, simbolo di rinascita e speranza. I Romani fissarono il 1° gennaio come inizio ufficiale dell’anno nel 153 a.C., dedicandolo al dio Giano, custode dei nuovi inizi. Nel Medioevo, il Capodanno seguiva spesso il calendario liturgico, fino all’introduzione del Calendario Gregoriano nel 1582, che sancì definitivamente il primo gennaio come data universale.

Oggi il Capodanno è festeggiato in tutto il mondo con fuochi d’artificio, brindisi e propositi per l’anno nuovo, unendo storia, cultura e speranza in una celebrazione universale.

In Abruzzo, il Capodanno 2026 sarà animato da grandi appuntamenti musicali e feste in piazza:

Pescara ospiterà il concerto di Gianna Nannini il 31 dicembre in Piazza della Rinascita, preceduto da artisti locali. Il giorno successivo, 1° gennaio 2026, sarà la volta di Irama, attesissimo all’Area di Risulta, per aprire il nuovo anno con energia e musica.

Non mancheranno eventi diffusi anche nei centri più piccoli: a Casoli e Pratola Peligna sono in programma feste di piazza con musica dal vivo, spettacoli e brindisi collettivi.

Abruzzo si conferma così una regione vivace e accogliente, capace di unire tradizione e modernità, offrendo a cittadini e turisti un Capodanno ricco di emozioni e occasioni di festa.

Gli appuntamenti di San Silvestro 2025

Provincia di L’Aquila

Capodanno in piazza Pratola Peligna

Capodanno in piazza a Sulmona

Provincia di Chieti

Capodanno in Piazza San Giustino a Chieti

Capodanno in piazza a Casoli

Provincia di Pescara

Provincia di Teramo

Capodanno in Piazza martiri a Teramo

Gli appuntamenti di Capodanno 2026

Concerto gratuito di Irama in piazza a Pescara

Caramanico Terme (PE) – Villaggio di Natale

Roccaraso (AQ) – Mercatino di Natale

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