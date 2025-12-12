Regione Abruzzo: contributi per meriti sportivi 2025

REGIONE – La Regione Abruzzo ha aperto ufficialmente il bando per l’assegnazione dei contributi destinati a Società e Associazioni Sportive che hanno conseguito risultati di particolare rilievo, direttamente o tramite i propri tesserati. L’iniziativa, prevista dalla Legge Regionale 12 gennaio 2018 n. 2 (Capo VI), ha l’obiettivo di sostenere e premiare annualmente chi contribuisce a qualificare e incentivare l’attività sportiva sul territorio.

Chi può presentare domanda

Possono accedere ai contributi le realtà sportive che hanno ottenuto:

la conquista di un titolo assoluto o giovanile in finali olimpiche, campionati mondiali, europei o nazionali;

un piazzamento sul podio nelle medesime competizioni;

il titolo assoluto o giovanile in campionati interregionali.

Non rientrano tra i meriti riconosciuti le vittorie o i podi in singoli tornei o manifestazioni non classificabili come campionati o olimpiadi.

Modalità di presentazione

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente online attraverso lo sportello digitale della Regione Abruzzo, sezione “Turismo e Sport”, utilizzando lo SPID del legale rappresentante.

Documentazione richiesta

A pena di esclusione, la domanda deve essere corredata dall’attestazione del merito sportivo rilasciata dalla competente Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, riconosciute dal CONI o dal CIP, che certifichi il risultato conseguito.

Scadenze

Il periodo utile per la presentazione delle domande va dalle ore 00:00 del 1° dicembre fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2025.

Un sostegno concreto allo sport abruzzese

Con questo bando, la Regione Abruzzo conferma la volontà di valorizzare lo sport come strumento di crescita e aggregazione, premiando chi porta in alto il nome del territorio attraverso risultati di prestigio a livello nazionale e internazionale.