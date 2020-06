Inizio settimana caratterizzato dall’arrivo di una perturbazione. Minime e massime nelle quattro province l’8, 9 e 10 giugno

REGIONE – L’inizio della settimana sarà caratterizzato da una nuova perturbazione che potrà portare nuovi rovesci e temporali in estensione anche alle aree costiere; miglioramento mercoledì. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni dell’8, 9 e 10 giugno. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 8 giugno

Il tempo torna a guastarsi, stante la discesa di una nuova circolazione depressionaria da Nord. Tempo in peggioramento con piogge e temporali. Tendenza a parziale miglioramento a fine giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Mare mosso. Temperature in calo.

Martedì 9 giugno

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Mare mosso.

Mercoledì 10 giugno

Pressioni medio-alte interessano la Regione determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3550 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (8, 9 e 10 giugno)

PESCARA

LUN – min 16° max 24°

MAR – min 15° max 22°

MER – min 16° max 24°

CHIETI

LUN – min 16° max 23°

MAR – min 14° max 23°

MER – min 16° max 25°

TERAMO

LUN – min 13° max 22°

MAR – min 10° max 22°

MER – min 12° max 23°

L’AQUILA

LUN – min 12° max 18°

MAR – min 4° max 21°

MER – min 11° max 21°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggionamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.