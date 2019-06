Il Team Garofalo conquista il titolo K1 rules con Simone Di Pietrantonio

Pescara sul tetto del mondo grazie al giovane atleta protagonista nel World Championship targato Boxeur de rues

RIMINI – Il Rimini Wellness, nei giorni 1 e 2 giugno, ha ospitato il World Championship targato Boxeur de rues. Nella prestigiosa competizione internazionale sabato ha partecipato Simone di Pietrantonio. Il giovanissimo atleta pescarese è allenato dal coach Andrea Garofalo, responsabile ENDAS Abruzzo per gli sport da combattimento.

Nella kermesse di nazionali spiccavano Russia, Algeria, Iran, Francia, Olanda e Moldavia. Proprio quest’ultima ha dato vita, insieme all’Italia rappresentata da Di Pietrantonio, ad una finalissima under 13 vinta dall’atleta pescarese.

“Ringrazio il mio maestro, il mio Team e la mia famiglia per il sostegno. Tornerò in palestra per allenarmi senza sosta in vista dei prossimi impegni” questo il commento a caldo del campione, che per un giorno è salito sul tetto del mondo.