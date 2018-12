Meteo in Abruzzo, peggioramento nel week end

Aumento della nuvolosità alla fine della giornata di venerdì, sabato pioggia, domenica torna il sole. Poi freddo polare, le minime e massime nelle quattro province

In Abruzzo, dopo alcune giornate di tempo stabile e soleggiato e con temperature al di sopra della media stagionale, stando quanto rivelano gli esperti meteo il weekend del’Immacolata sarà caratterizzato da una fase di maltempo. Tra venerdì sera e sabato è infatti attesa una perturbazione, la numero 3 del mese di dicembre, che porterà i suoi maggiori effetti in Lombardia, al Nord-Est e sulle regioni tirreniche per poi spostarsi verso il Centro-Sud.

La perturbazione sarà accompagnata da una intensificazione del vento: previsti venti di Maestrale che soffieranno fino a 120-130 km/h sul mar di Sardegna e sul Tirreno e Bora fino a 100 km/h sul medio Adriatico. Mareggiate investiranno le coste della Sardegna, della Sicilia, delle regioni tirreniche centro-meridionali e adriatiche centrali. Domenica 9 tornerà il bel tempo. Per lunedì 10 poi è attesa una corrente di aria fredda di origine polare che porterà un brusco calo termico un po’ ovunque con nevicate fino a quote collinari su Marche, Abruzzo e Molise e sopra i 1000 metri sulle regioni meridionali. Le temperature scenderanno ampiamente al di sotto delle medie stagionali

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Andiamo a vedere le previsioni del tempo in Abruzzo che non sarà risparmiato da questa fase di instabilità. Venerdì 7 il tempo sarà ancora soleggiato con tendenza al peggioramento a partire dalla serata. Sabato 8 tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, che, in serata, assumeranno carattere nevoso sui massicci centrali. Temperature minime in forte calo, massime stabili. Venti moderati settentrionali in intensificazione. Zero termico nell’intorno di 1950 metri. Domenica 9 sono previste condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Temperature minime in aumento, massime in forte calo. Venti deboli settentrionali in attenuazione. Zero termico nell’intorno di 2100 metri. Mare da mosso a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (7, 8 e 9 dicembre)

Pescara VEN – min 8° max 16° SAB – min 10° max 17° DOM – min 7° max 15°

Chieti VEN – min 10° max 15° SAB – min 12° max 15° DOM – min 9° max 12°

Teramo VEN – min 8° max 14° SAB – min 9° max 14° DOM – min 6° max 12°

L’Aquila VEN – min 3° max 14° SAB – min 4° max 13° DOM – min 1° max 10°



