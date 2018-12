Natale 2018 ricco di appuntamenti, il calendario delle festività natalizie. Orari e location dei principali eventi

MONTESILVANO – Conto alla rovescia con le festività natalizie a Montesilvano. Già a partire infatti dall’8 dicembre una serie di eventi animeranno i luoghi più suggestivi così come presentato in conferenza stampa. Qualche esempio? Babbo Natale a bordo della sua slitta trainata da renne vere, la discesa delle Befane dal palazzo comunale per portare caramelle e doni ai bambini, e poi pista del ghiaccio, mercatini natalizi, salotti culturali, musica e solidarietà. In questo articolo andremo a vedere, una volta ascoltate le impressioni degli interventuti alla conferenza, il programma completo con tutti gli appuntamenti da non perdere.

«Il Natale è la festa per eccellenza dei bambini – ha sottolineato il primo cittadino – a cui teniamo particolarmente. È per questo che, anche se con pochissime risorse a disposizione, abbiamo voluto organizzare quanti più eventi possibili, con l’auspicio che questo Natale possa essere un momento per le famiglie montesilvanesi di trascorrere giorni sereni, ripartire in maniera più felice e che il 2019 possa regalare a tutti grandi soddisfazioni».

LE LOCATION PIU’ IMPORTANTI

Quattro le location principali che ospiteranno gli eventi natalizi che prenderanno ufficialmente il via sabato 8 dicembre.

«Gli eventi si svilupperanno in piazza Trisi dove è stata allestita la pista del ghiaccio e un mercatino di Natale con delle casette di legno – ha affermato l’assessore De Martinis -. Il Pala Dean Martin ospiterà invece salotti culturali, la musica con una jam session di jazz con oltre 15 artisti, un concerto dedicato alla solidarietà a cura di Simone Pavone e Fabrizio Fasciani che porteranno il pubblico “In giro per l’Italia con 30 canzoni”, accompagnati dai ragazzi dell’associazione Vittoria ONLUS “La città dei ragazzi” di Alanno, destinataria del progetto legato al gemellaggio e al premio Massimo Riva di quest’anno e le esibizioni della Nuova Scuola Comunale di Musica e dei fratelli Cusopoli, lo show dell’imitatore abruzzese Christian Cappellone e un emozionante concerto in ricordo di Pino Daniele, scomparso il 4 gennaio 2015. I mercatini dei creativi e degli artigiani “Fatto con il cuore”, tombolate, l’esibizione di pattinaggio artistico a cura della Skating Academy sono altri eventi in programma all’interno del Palacongressi. La terza location è quella di piazza Diaz dove l’8 dicembre verrà acceso l’albero di Natale, dove arriverà Babbo Natale a bordo della sua slitta e dove il Coro Beato Nunzio di Pescara si esibirà in un concerto gospel. Quarta location, il centro di intrattenimento Porto Allegro dove il 16 dicembre si terrà il Galà della Solidarietà organizzato da Paolo Minnucci e nel piazzale Santa Claus in tour a cura di Novissi onlus. Voglio ringraziare le associazioni e i comitati del territorio, come sempre preziose risorse su cui poter contare».

20 MILA EURO IL BUDGET PER GLI EVENTI NATALIZI

Per tutto il cartellone è stato previsto un budget di 20 mila euro circa, dei quali 14.500 verranno investiti per le luminarie natalizie che renderanno calde corso Umberto nel tratto tra il Mc Donald’s e viale Europa, viale Europa stessa, piazza Diaz, via D’Annunzio e via Marinelli.

«Sono particolarmente felice – ha aggiunto l’assessore al Turismo, Ernesto De Vincentiis – perché anche quest’anno si ripete una tradizione attesa e costante della città, quella della pista del ghiaccio. Con poche risorse siamo riusciti ad allestire un calendario che accontenta diversi gusti e fasce d’età. Abbiamo voluto dedicare particolare attenzione ai ragazzi coinvolgendoli con laboratori sui presepi e consegnato alle scuole un albero di Natale, donato dalla ditta Cilli Roberto che ha offerto alla città anche il grande abete, di nove metri, posizionato in piazza Diaz e che stiamo pensando di piantumare e renderlo fisso per tutto l’anno».

«Il commercio e l’artigianato – ha aggiunto Carlandrea Falcone – stanno subendo un difficile periodo di crisi, dovuto non solo alla congiuntura economica ma anche al cambio radicale delle abitudini dei consumatori che sempre di più fanno ricorso all’e – commerce, un vero “mostro invisibile” per il commercio tradizionale. L’auspicio è che questo periodo di Natale possa rappresentare un’occasione di rilancio delle loro attività».

Due gli sponsor che al momento hanno contribuito all’allestimento del cartellone: Maico e la famiglia Ardente titolare di Conad. Resta aperto il bando per le sponsorizzazioni degli eventi natalizi fino al 15 dicembre.

Festività natalizie, gli eventi in programma:

Dall’8 dicembre al 6 gennaio: Piazza Trisi: Pista di pattinaggio sul ghiaccio e le casette di Natale

Venerdì 8 dicembre Piazza Diaz Dalle 9 alle 21 Mercatino di Natale dei creativi e degli hobbisti “Fatto con il cuore” ore 17.30 “Accensione dell’Albero di Natale” Ore 18:30 Beato Nunzio in concerto gospel

Sabato 15 dicembre Piazza Diaz Dalle 9 alle 21 Mercatino di Natale dei creativi e degli hobbisti “Fatto con il cuore” ore 17.30 “Babbo Natale arriva con le renne vere”

Domenica 16 dicembre Centro di intrattenimento Porto Allegro Ore 10:00 18^ edizione del Galà della solidarietà a cura di Paolo Minnucci Piazzale Centro di intrattenimento Porto Allegro Ore 16:30 Santa Claus in tour a cura Novissi Onlus Piazza Guy Moll – Villa Carmine ore 18.00 Presepe vivente a cura del Gruppo Scout Montesilvano 2 Agesci

Martedì 18 dicembre Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano Dalle 9 alle 21 Mercatino di Natale dei creativi e degli hobbisti “Fatto con il cuore” Ore 18:00 Un Natale rock per Irene, concerto di beneficenza con i ragazzi della 3F e 3D della scuola primaria Troiano Delfico. Special guest gli Ummo Ore 21:00 “Ciao Pino” concerto in ricordo di Pino Daniele a cura della Zerottouno – Tribute band

Mercoledì 19 dicembre Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano Dalle 9 alle 21 Mercatino di Natale dei creativi e degli hobbisti “Fatto con il cuore” Ore 18:00 Cusopoli & Songs in concerto, viaggio tra le più belle canzoni italiane e partenopee Ore 21:00 Christian Cappellone Christmas Show, spettacolo musicale con le più belle imitazioni di Natale

Giovedì 20 dicembre Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano Dalle 9 alle 21 Mercatino di Natale dei creativi e degli hobbisti “Fatto con il cuore”

Venerdì 21 dicembre Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano Ore 21:00 Seconda edizione della Tombolata natalizia a cura del gruppo “La Piazzetta di Montesilvano”

Domenica 23 dicembre Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano Ore 17:00 Giro d’Italia in 30 canzoni – Christmas version”, concerto a cura di Simone Pavone e Fabrizio Fasciani con l’associazione Vittoria ONLUS “La città dei ragazzi” di Alanno Ore 21:00 Concerto di Natale a cura della Nuova Scuola Comunale di Musica

Giovedì 27 dicembre Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano Dalle 16 alle 21 Auguri Montesilvano! Officina delle arti, musica e intrattenimento a cura del Comitato Cultura e Territorio di Montesilvano Salotto culturale con laboratori per bambini, musica e libri, dedicati al mondo dei giovani con Roberto Battestini che presenta “A caro Sangue” e lo spettacolo jazz Ennio Flaiano Loves Jazz

Venerdì 28 dicembre Dalle 16 alle 21 Auguri Montesilvano! Officina delle arti, musica e intrattenimento a cura del Comitato Cultura e Territorio di Montesilvano Salotto culturale “ Voci dal territorio” Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano Ore 21:00 “Gran Galà di pattinaggio artistico con la favola Aladin” a cura di Skating Academy

Sabato 29 dicembre Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano Ore 16:30 11^ edizione della Tombolata di Beneficenza a cura di Amare Montesilvano Ore 21:00 JazzStudio Jam Christmas 2018, jam session con 15 jazzisti, a cura di Lello Tiberio

Lunedì 31 dicembre Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano Festa Spaziovita Amicizia Capodanno 2019 a cura dell’Ass. Viaggi Evento (vento a pagamento)

Mercoledì 2 gennaio 2019 Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano Ore 21:00 Commedia dialettale “Abbasse sa radie” a cura della compagnia teatrale “Lo Svago”

Giovedì 3 gennaio 2019 Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano Ore 21:00 Commedia dialettale “Li guaie de la guerra” a cura dell’associazione I sempreverdi e dell’Università Popolare della Terza Età “Francescopaolo Mazzaferro” di Montesilvano

Domenica 6 gennaio Piazza Diaz Ore 15:30 Seconda edizione de “La discesa delle Befane 2019” a cura di Asd Natura Abruzzo e Nuovo Saline onlus