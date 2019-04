Continua la fase di tempo instabili con nubi, piogge e temperature al di sotto dei valori stagionali. Le minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Dopo l’arrivo della perturbazione atlantica che a metà settimana ha portato sull’Iltalia una fase di maltempo com brusco calo temico, da venerdì le condizioni miglioraranno ma il tempo si manterrà instabile per tutto il fine settimana con temperature al di sotto dei valori stagionali, specie nei valori minimi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 5 aprile



Il fronte freddo sopraggiunto nella giornata di giovedì si allontana rapidamente verso Sudest favorendo un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno di cieli sereni o poco nuvolosi; tuttavia tra sera e notte è atteso un parziale aumento della nuvolosità sull’Abruzzo meridionale, ma in un contesto asciutto e senza precipitazioni. Temperature in brusco calo nei valori minimi notturni, più fresco anche nei valori massimi. Venti settentrionali a tutte le quote. Mare da molto mosso a mosso.

Sabato 6 aprile



Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Temperature minime in aumento, massime stabili. Venti molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 2400 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 7 aprile



Piogge nella prima parte del giorno, più asciutto dalla sera. Temperature in generale stabili. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 1850 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (5, 6, 7 aprile)

Pescara VEN – min 11° max 16 ° SAB – min 11° max 15° DOM – min 12° max 14°

Chieti VEN- min 9° max 17° SAB – min 8° max 15° DOM – min 10° max 13°

Teramo VEN – min 7° max 16° SAB – min 6° max 15° DOM – min 9° max 14°

L’Aquila VEN – min 4° max 13° SAB – min 2° max 17° DOM – min 5° max 10°



