Internazionali di Tennis d’Abruzzo 2019 a Francavilla

Torna l’ATP Challenger sulle orme di Cecchinato e Tsitsipas. Il 10 aprile la presentazione dell’evento che partirà dal 22 aprile

FRANCAVILLA AL MARE – Si avvicina l’appuntamento con gli Internazionali di Tennis d’Abruzzo | GoldBet Tennis Cup, il primo torneo ATP Challenger 80 della stagione targato MEF Tennis Events. Il Circolo Tennis Francavilla al Mare Sporting Club si prepara ad accogliere per il terzo anno consecutivo giocatori provenienti da Paesi di tutto il mondo, generalmente compresi tra la sessantesima e la trecentesima posizione del ranking ATP, per l’evento riconosciuto come la manifestazione internazionale di sport/spettacolo più importante d’Abruzzo.

I grandi nomi del passato – Da Marco Cecchinato a Stefanos Tsitsipas, passando per Simone Bolelli, Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Sonego, Casper Ruud, Ruben Ramirez Hidalgo e tanti altri: sui campi in terra rossa del circolo situato in Contrada Valle Anzuca 1 si sono affrontati campioni e giovani in rampa di lancio, esaltando il folto pubblico accorso alla manifestazione. Aumentato il montepremi, che in questa edizione ammonta a $54.160+H, il torneo vinto nel 2017 da Pedro Sousa e nel 2018 da Gianluigi Quinzi si annuncia più combattuto che mai. Ad arricchire l’evento il nuovo Dunlop Kids Village, un’area interamente dedicata ai ragazzi che potranno incontrare i tennisti, partecipare a giochi a premi e divertirsi con la rivoluzionaria macchina lanciapalle Dragonet.

La conferenza di presentazione – Mercoledì 10 aprile alle ore 12.00 a Piazza San Domenico, presso il Museo Michetti (Sale della Fondazione Michetti, secondo piano), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del torneo. Saranno presenti il Sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani, l’Assessore allo Sport Rocco Alibertini, il Presidente FIT Abruzzo-Molise Luciano Ginestra, il Presidente CONI Abruzzo Enzo Imbastaro, l’Assessore allo Sport Guido Quintino Liris, l’Organizzatore del torneo Marcello Marchesini, il Direttore del torneo Luca Del Federico, il Presidente del Circolo Tennis Francesco Ugolini e Luca Paiola di GoldBet, per il secondo anno consecutivo title sponsor della manifestazione.

“Sarà una settimana di grande festa” – “Da tre anni gli Internazionali di Tennis d’Abruzzo aprono il sipario dei nostri eventi sulla terra rossa – dichiara Federica Marchesini di MEF Tennis Events – tanto da essere diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Il clima familiare del torneo permetterà a grandi e piccini di entrare in contatto diretto con il tennis professionistico e con gli addetti ai lavori: sarà anche quest’anno una settimana di grande festa”.

Si parte già il 10 aprile con il torneo di 1ª e 2ª categoria (per giocatori italiani e stranieri) il cui vincitore guadagnerà una wild card per il tabellone principale del Challenger. Il 22 aprile al via gli Internazionali di Tennis d’Abruzzo | GoldBet Tennis Cup.