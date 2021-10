Inizio settimana con tempo soleggiato, poi peggiora. Minime e massime nelle quattro province dal 4 al 6 ottobre 2021

REGIONE – Avvio di settimana con condizioni nel complesso soleggiate. Martedì è atteso il transito di una perturbazione, che non produrrà però precipitazioni troppo significative. La fase maggiormente piovosa, con temporali anche moderati-forti/battenti, è da attendersi nei giorni successivi quando si isolerà una goccia fredda proprio sul Belpaese; calo termico anche netto con ritorno della prima neve appenninica. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 4, 5 e 6 ottobre 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 4 ottobre

Giornata tutto sommato discreta pur con sole a tratti offuscato da nuvolosità irregolare di passaggio; basso rischio di pioggia. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti fino a moderati meridionali, raffiche di Scirocco lungo le coste. Mare mosso o molto mosso.

Martedì 5 ottobre

Una intensa perturbazione attraversa il Nord Italia, interessando pur più marginalmente anche l’Abruzzo. Nubi in aumento da Ovest con qualche piovasco o rovescio sulle coste abruzzesi. Temperature in temporaneo aumento, poi in calo. Venti a tratti forti tra Sudest e Sudovest. Mare mosso o molto mosso.

Mercoledì 6 ottobre

Umide correnti in quota continuano a determinare il tempo. Temperature massime in ulteriore flessione. Venti meridionali, più sostenuto sulle coste, in rotazione da Nord tra sera e notte. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (4, 5 e 6 ottobre)

PESCARA

LUN – min 19° max 26°

MAR – min 20° max 26°

MER – min 17° max 23°

CHIETI

LUN – min 14° max 27°

MAR – min 14° max 25°

MER – min 12° max 23°

TERAMO

LUN – min 13° max 24°

MAR – min 16° max 27°

MER – min 13° max 22°

L’AQUILA

LUN – min 15° max 26°

MAR – min 14° max 22°

MER – min 12° max 27°

