Proposte del servizio educativo 21/22 Polo museale Civico alle scuole

GIULIANOVA – Martedì 5 ottobre alle 17.30 presso la Sala comunale “Bruno Buozzi”, in Piazza Buozzi, a Giulianova, saranno presentate ai docenti delle scuole del territorio le proposte del servizio educativo del Polo museale Civico, che rispecchiano nella varietà la caratteristica delle collezioni comunali, dalla scultura alla pittura, dall’archeologia al disegno. L’incontro sarà dunque un’occasione importante per incontrare la direzione tecnico-scientifica, i responsabili organizzativi delle attività programmate e tutti gli esperti impegnati nella realizzazione delle stesse.

Le esperienze che verranno illustrate, in costante dialogo con il patrimonio del centro storico, primo esperimento di fondazione urbana del Rinascimento, sono calibrate su target di età precisi, con la possibilità di modellare e ampliare quanto offerto in base alle esigenze didattiche, mettendo sempre al centro il patrimonio artistico e culturale.

Dalle attività di archeologia alla manipolazione dell’argilla per avvicinarsi alla scultura, dalla tecnica fotografica alla riproduzione dei monumenti in 3D, dal gioco con le opere pittoriche alle visite guidate tematiche, un paniere di proposte adatto a tutti gli ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, che mette al centro la didattica laboratoriale ed esperienziale e il contatto diretto con i musei, ma anche con la città antica e il territorio, il cosiddetto museo diffuso.

Docenti esperte di didattica museale metteranno a disposizione le loro competenze, in uno scenario ricco di spunti e di storie da raccontare per crescere insieme.

Per ricevere informazioni e materiale illustrativo sull’offerta, per appuntamenti e per prendere contatto con i referenti del servizio educativo del Polo Museale Civico è possibile chiamare il numero 0858021290/308 o 3407748524, oppure mandare una mail a museicivici@comune.giulianova.te.it.