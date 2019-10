Film in Abruzzo: novità al cinema dal 3 ottobre [trailers]

Otto i film in uscita nelle sale dal 3 ottobre 2019. Tra questi Appena un minuto, Non si può morire ballando, Tuttapposto, Thanks! Trame e trailers

Drammatiche, commedie, di animazione, brillanti: sono le otto nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 3 ottobre. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo questa carrellata di novità con Io Leonardo, un insolito racconto alla scoperta dell’uomo e dell’artista che più ha incarnato, agli occhi dei posteri, il sapore poliedrico e innovativo del grande Rinascimento italiano: Leonardo da Vinci.

Proseguiamo con Appena un minuto, diretto da Francesco Mandelli e con Max Giusti, Massimo Wertmuller e Loretta Goggi.Quante volte ci siamo detti: “se fossi arrivato un minuto prima”, “bastava un minuto in più”, “un minuto e non sarebbe successo”?Claudio l’ha pensato diverse volte e forse la sua vita, se fosse stato possibile tornare indietro ogni tanto, sarebbe stata diversa. Ora ha 50 anni, è un agente immobiliare, spiantato, separato dalla moglie che l’ha lasciato per il “Re della Zumba”, e mal tollerato e criticato dai due figli. Il suo migliore amico è Ascanio, un traffichino in perenne attesa della svolta giusta, che però – per una volta – dà a Claudio un buon consiglio: comprare il suo primo smartphone. Ma quello che, per caso, comprerà Claudio non è un telefono qualunque: con un tasto si può tornare indietro di sessanta secondi. Da quel momento tutto sembra poter cambiare e Claudio proverà a raddrizzare pezzo per pezzo la propria vita. Quando però capirà che la cosa più preziosa è in realtà la propria famiglia, proverà a riconquistarla. Un minuto alla volta…

Il piccolo Yeti è un film di animazione diretto da Jill Cult e Todd Wilderman. Dopo essersi imbattuta in un giovane Yeti sul tetto del suo condominio a Shanghai, ed averlo soprannominato Everest, l’adolescente Yi e i suoi amici Jin e Peng, si imbarcano in un’epica impresa nel tentativo di far ricongiungere la magica creatura con la sua famiglia nel punto più alto della Terra. Per aiutare Everest a tornare a casa però, il trio di amici dovrà rimanere un passo avanti a Burnish, un facoltoso uomo intenzionato a catturare lo Yeti, e alla dottoressa Zara, una zoologa.

Nato a Xibet è la storia di uno dei tanti bimbi pastorelli dell’entroterra della Sicilia che aiutavano la famiglia portando al pascolo il gregge. Da grande Pietro La Paglia è partito per studiare fuori dalla sua Calascibetta portandosi con se tutti i ricordi che il padre raccontava in famiglia. Pietro ha scelto l’arte della fotografia che sin da bambino sentiva incontrando il sole tagliente della Sicilia e cercava rifugio negli ambienti bui dove lavorava il formaggio con il latte munto delle pecore.

Non si può morire ballando è il film di Andrea Castoldi girato interamente in Lombardia. Due fratelli, di nome Gianluca e Massimiliano, che vivono la malattia da un’angolazione diversa dello stesso letto in ospedale: uno seduto su una sedia e l’altro su quel letto da settimane. Gianluca ha tre mesi di vita e Massimiliano passa gran parte del tempo libero con lui, senza darsi per vinto va alla ricerca del Professor Bertolucci, che aveva in passato contribuito a un vecchio studio sulla rara malattia cui è affetto il fratello.

Tuttapposto è un film italiano del 2019 diretto da Gianni Costantino e interpretato, tra gli altri, da Luca Zingaretti e Monica Guerritore. Roberto è uno studente universitario che studia in un ateneo dove i docenti vendono esami assumendo solo amici e parenti. Andando contro la sua famiglia, composta principalmente dal padre che svolge il ruolo di Magnifico Rettore dell’università, Roberto decide con i suoi amici di combattere ed eliminare questo modus operandi dei professori e realizza un’applicazione per cellulari denominata Tuttapposto, che valuta l’operato dei docenti.



Luca Zingaretti è anche tra i protagoniti di Thanks!, il film diretto da Gabriele Di Luca che segue la storia di due trentenni Fil e Charlie , che coltivano grossi quantitativi di marijuana nel loro appartamento e decidono di esportare semi rari in Messico. Per sfuggire ai controlli dei poliziotti aeroportuali. Tutto si complica quando dopo vent’anni, il padre di Fil, diventato all’insaputa di tutti una transessuale di mezz’età di nome Annalisa, si presenta a casa del figli