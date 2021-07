Fine settimana caratterizzato dall’anticiclone africano. Minime e massime nelle quattro province dal 30 luglio al 1 agosto 2021

REGIONE – Rinforza l’anticiclone africano cieli che passeranno da parzialmente nuvolosi a sereni. Il caldo si farà intenso, opprimente e afoso sotto la cappa africana, con sensazione di disagio fisico anche di sera. Qualche velatura in transito nel primo giorno di Agosto,. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 30 e 31 luglio e 1 agosto 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 30 luglio

L’alta pressione garantisce condizioni stabili e soleggiate ma con caldo sempre molto intenso. Afa intensa lungo i settori costieri. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso.

Sabato 31 luglio



Ancora alta pressione e caldo ancora intenso. Afa intensa lungo i settori costieri. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso

Domenica 1 agosto

Condizioni nuovamente anticicloniche seppur con transito di nubi medio-alte, temporaneamente compatte. Temperature massime pienamente estive. Venti sino a forti meridionali. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (23, 24 e 25 luglio)

PESCARA

LUN – min 23° max 32°

MAR – min 24° max 32°

MER – min 25° max 35°

CHIETI

LUN – min 18° max 34°

MAR – min 19° max 36°

MER – min 21° max 37°

TERAMO

LUN – min 20° max 34°

MAR – min 21° max 35°

MER – min 21° max 35°

L’AQUILA

LUN – min 16° max 33°

MAR – min 17 max 32°

MER – min 18° max 30°

