Inizio settimana con tempo prevalentemente stabile. Minime e massime nelle quattro province dal 3 al 5 maggio 2021

REGIONE – Ad inizio della prossima settimana il tempo sarà prevalentemente stabile. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 3, 4 e 5 maggio 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 3 maggio

Giornata caratterizzata dal bel tempo prevalente. Temperature in calo nei valori massimi. Venti fino a moderati, da SO sulle interne, in rotazione da NO sulle coste marchigiane da SE su quelle abruzzesi. Mari mossi.

Martedì 4 maggio



Bella giornata di sole con cieli in gran parte sereni e solo modesti e temporanei passaggi nuvolosi. Temperature in rialzo nei valori massimi. Venti moderati di Libeccio sulle Marche interne, in rotazione e rinforzo da SE sulle coste adriatiche. Mari poco mossi.

Mercoledì 5 maggio

Si intensifica di nuovo il flusso di correnti di Libeccio sulle regione adriatiche; il tempo risulta nel complesso stabile seppur con dei passaggio nuvolosi. Temperature in ulteriore aumento, punte fino a 23/24°C. Venti in rotazione da SE. Mari fino a mossi.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (3, 4 , 5 maggio)

PESCARA

LUN – min 12° max 18°

MAR – min 4° max 18°

MER – min 12° max 20°

CHIETI

LUN – min 6° max 20°

MAR – min 5° max 22°

MER – min 9° max 21°

TERAMO

LUN – min 7° max 19°

MAR – min 7° max 21°

MER – min 8° max 22°

L’AQUILA

LUN – min 7° max 17°

MAR – min 4° max 18°

MER – min 7° max 16°

Il meteo in Abruzzo oggi si può seguire ogni giorno sulle pagine di AbruzzoNews con gli ultimi aggiornamenti dalle quattro province: la situazione del giorno ma anche i dettagli dalle 4 province.