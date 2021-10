Fine settimana caratterizzato da nuvolosità in aumento. Minime e massime nelle quattro province dal 29 al 31 ottobre 2021

REGIONE – Pressioni medio-alte garantiscono tempo nel complesso stabile, con temperature in genere in linea con i valori medi del periodo. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 29, 30 e 31 ottobre 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 29 ottobre

Pressioni medie favoriscono tempo stabile. Temperature senza particolari variazioni. Venti deboli in prevalenza da Est-Nordest, con qualche rinforzo sulle coste al pomeriggio. Mare poco mosso al più localmente mosso.

Sabato 30 ottobre



Una perturbazione atlantica é in avvicinamento dal Nordovest Europa. La giornata sarà quindi prevalentemente asciutta, seppur con nuvolosità irregolare. Temperature stazionarie. Mare poco mosso.

Domenica 31 ottobre

Nuvolosità irregolare con tendenza la progressivo aumento. Temperature in lieve calo o senza particolari variazioni. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (29, 30 e 31 ottobre)

PESCARA

LUN – min 11° max 15°

MAR – min 11° max 16°

MER – min 13° max 18°

CHIETI

LUN – min 6° max 16°

MAR – min 17° max 18°

MER – min 10° max 19°

TERAMO

LUN – min 7° max 15°

MAR – min 6° max 16°

MER – min 10° max 17°

L’AQUILA

LUN – min 4° max 16°

MAR – min 5° max 18°

MER – min 10° max 15°

