Pescara, vaccinazioni nelle palestre delle scuole “Foscolo” e “Rossetti”

Oggi nella palestra della Scuola Media “Ugo Foscolo”, domani nella palestra della Scuola Media “Gabriele Rossetti”

PESCARA – L’Amministrazione Comunale mette a disposizione le palestre delle scuole medie “Foscolo” e “Rossetti” per la somministrazione dei vaccini anti Covid- 19.

Nei locali verrà inoculata dal personale specializzato del servizio coordinato dal dottor Ildo Polidoro la seconda dose del vaccino Moderna alle ragazze e ai ragazzi dai dodici anni in su e a coloro (genitori) che hanno già ricevuto la prima dose vaccinale.

L’assessore alla pubblica istruzione e vice sindaco Gianni Santilli precisa che «sarà possibile vaccinarsi anche per i familiari dei ragazzi e persino per coloro che finora non l’avevano fatto, sempre con l’opzione Moderna. I minori dovranno essere muniti del relativo modulo di autorizzazione debitamente compilato e firmato da parte dei genitori. Va ancora una volta precisato che la vaccinazione per prevenire infezioni dal virus Covid-19 (SARS-CoV-2) è vivamente raccomandata dalle istituzioni ma non è un obbligo».

Le vaccinazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:

· venerdì 29 ottobre 2021 dalle 15.00 alle 18.00

presso l’Istituto Comprensivo Pescara 1, nella palestra della Scuola Media “Ugo Foscolo” in Via Einaudi, 1;

· sabato 30 ottobre 2021 dalle 09.00 alle 12.00

presso l’Istituto Comprensivo Pescara 5, nella palestra della Scuola Media “Gabriele Rossetti” in Via Raffaello Sanzio, 181.