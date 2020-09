Inizio settimana all’insegna del tempo instabile. Minime e massime nelle quattro province il 28, 29 e 30 settembre 2020

REGIONE – Dopo l’instabilità, con conseguente brusco calo termico che nel weekend ha portato alla comparsa della prima nevedi stagione sui rilievi, lunedì il cielo sarà ancora irregolarmente nuvoloso per poi miglioraregraduamente nei giorni successivi. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 28, 29 e 30 settembre. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 28 settembre



Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2100 metri. Mare mosso.

Martedì 29 settembre

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3550 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Mercoledì 30 settembre

Pressioni medio-alte interessano la Regione determinando tempo stabile e perlopiù soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Venti deboli in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (28, 29 e 30 settembre)

PESCARA

LUN – min 13° max 17°

MAR – min 14° max 22°

MER – min 15° max 23°

CHIETI

LUN – min 7° max 16°

MAR – min 9° max 21°

MER – min 9° max 23°

TERAMO

LUN – min 8° max 14°

MAR – min 9° max 21°

MER – min 11° max 23°

L’AQUILA

LUN – min 9° max 12°

MAR – min 8° max 18°

MER – min 7° max 17°

