Lorenzo Lamante premiato dal sindaco di Pescara Masci

Il campione europeo giovanile di vela oggi in Sala San Cetteo del Comune di Pescara ha ricevuto una pergamena di riconoscenza per i risultati ottenuti

PESCARA – Il sindaco Carlo Masci, alla presenza dell’Assessore allo Sport Patrizia Martelli e del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, ha infatti voluto ringraziare pubblicamente l’atleta della Lega Navale Italiana, Lorenzo Lamante, per aver rappresentato con orgoglio la città di Pescara nei recenti campionati europei svoltisi in Portogallo dal 14 al 21 agosto, raggiungendo il prestigioso titolo giovanile laser 4.7 nella categoria Under 16, e classificandosi terzo nella classifica overall.

Il sindaco ha voluto omaggiare l’atleta quindicenne con una pergamena di riconoscenza che rappresenta anche l’augurio di tutta la città di Pescara per i prossimi impegni sportivi.

Alla premiazione erano presenti anche il presidente del circolo pescarese della Lega Navale italiana, Avv. Gabriello Vigliotti e il tecnico Marco Dainese.

Il sindaco, nell’occasione, ha voluto sottolineare l’importanza dello sport come maestra di vita, complimentandosi anche con lo staff della Lega Navale Italiana che supporta ottimamente gli atleti in gara.

Durante la cerimonia di premiazione è stata conferita una pergamena anche al Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, per il suo grande impegno in favore del movimento sportivo velistico in Abruzzo.