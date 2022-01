Fine settimana caratterizzato da una incursione di aria fredda. Minime e massime nelle quattro province dal 28 al 30 gennaio 2022

REGIONE – Rapido peggioramento tra venerdì pomeriggio e le prime ore di sabato con piogge sparse e neve sin verso i 600/700m. A seguire rapido miglioramento delle condizioni del tempo con cieli in prevalenza sereni. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 28, 29 e 30 gennaio 2022. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 28 gennaio

Rapido impulso freddo con peggioramento del tempo tra pomeriggio e sera. Quota neve a partire dai 1200/1100 m, prevista poi in calo serale sin verso i 400-600 m. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali. Mare da poco mosso a mosso/molto mosso in serata.

Sabato 29 gennaio



Le condizioni meteorologiche migliorano ristabilendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli al più moderati dai quadranti settentrionali, in attenuazione nel corso della giornata. Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 30 gennaio

La rimonta dell’alta pressione garantirà tempo stabile e asciutto con cieli pressoché sereni. Possibili gelate tra notte e mattino nelle valli. Venti moderati da Sud-Ovest sulle Marche, deboli sull’Abruzzo. Mare in prevalenza poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (28, 29 e 30 gennaio)

PESCARA

LUN – min 6° max 10°

MAR – min 6° max 10°

MER – min 5° max 10°

CHIETI

LUN – min 2° max 9°

MAR – min 1° max 9°

MER – min -1° max 8°

TERAMO

LUN – min 2° max 8°

MAR – min 0° max 8°

MER – min 0° max 10°

L’AQUILA

LUN – min -1° max 7°

MAR – min -2° max 7°

MER – min -1° max 8°

