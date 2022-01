Teramo, installati nuovi giochi nel parco della Gammarana

D’Alberto e Di Bonaventura: “l’obiettivo è di sistemare tutti i parchi giochi che insistono sul territorio, dando una risposta organica alle richieste che arrivano dai cittadini”

TERAMO – Ieri è iniziata l’installazione dei nuovi giochi nel parco della Gammarana, antistante al Parco della Scienza; l’attività si inserisce nel più ampio progetto di sistemazione e valorizzazione delle aree verdi cittadine. Al momento sono 13 i parchi del capoluogo e delle frazioni interessati dalla sostituzione dei vecchi giochi, ormai logori o dall’installazione di nuovi giochi nelle aree che fino a oggi ne erano sprovviste. Ovviamente si tratta di un primo intervento, con l’amministrazione che successivamente ne amplierà la dotazione.

“Siamo partiti dall’area della Gammarana e di Piano della Lenta – sottolineano il sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore alle manutenzioni Valdo Di Bonaventura – ma l’obiettivo è di sistemare tutti i parchi giochi che insistono sul territorio, dando una risposta organica alle richieste che arrivano dai cittadini. Per troppo tempo, le passate amministrazioni si sono totalmente disinteressate del decoro urbano e della sistemazione e cura delle aree verdi della città. Aree verdi che, nella nostra visione di città, devono invece tornare ad essere non solo un biglietto da visita per il Comune capoluogo, ma anche luoghi dove i bimbi e le famiglie possono trascorrere tempo in qualità”.