Per il fine settimana dal 24 al 26 luglio il tempo sarà inizialmente nuvoloso, poi migliorerà. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Il weekend potrebbe risultare piuttosto dinamico, il tutto per la persistenza di una circolazione depressionaria in quota sull’Est Europa che potrebbe favorire l’afflusso di aria più fresca, con locale instabilità a prevalente evoluzione diurna. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni in Abruzzo per i prossimi giorni del 24, 25 e 26 luglio. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 24 luglio



Alta pressione in graduale indebolimento con correnti via via più instabili atlantiche in ingresso anche sulle regioni del Centro. Soleggiato al mattino; nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sparsi. Occasionali fenomeni potranno sconfinare fin sulle coste in serata. Clima ancora caldo e afoso, ma con calo termico nelle aree interessate dai temporali.

Sabato 25 luglio

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sul litorale settentrionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; su subappennino e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell’intorno di 3600 metri. Mare poco mosso.

Domenica 26 luglio



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e solrggiato ovunque. Venti deboli in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (24, 25 e 26 luglio)

PESCARA VEN – min 22° max 31° SAB – min 22° max 27° DOM – min 21° – max 30°

CHIETI VEN- min 17° max 33° SAB – min 17° max 28° DOM – min 18° max 31°

TERAMO VEN – min 18° max 34° SAB – min 18° max 28° DOM – min 17° max 32°

L’AQUILA VEN – min 16° max 30° SAB – min 17° max 28° DOM – min 16° max 29°



