“Il bene che permane”, Famiglie per l’Accoglienza ospite a Nonsolomusica

SAN SALVO – Venerdi, 24 luglio, alle ore 18:30, sulla pagina FB di Nonsolomusica Radio, ci sarà un altro appuntamento importante curato dalla cantautrice Lara Molino. Un’intervista particolare che vedrà ospiti due donne, Sandra Di Pietro ed Emanuela Molino dell’Associazione “Famiglie per l’Accoglienza”. Sono loro che parleranno di questa rete di famiglie che si accompagnano nell’esperienza dell’accoglienza famigliare e la propongono come un bene per la persona e la società.

L’Associazione, nata nel 1982, vive per l’amicizia che in tempi e modi diversi alcune famiglie hanno iniziato tra loro. Per questo è più di un’associazione, è una compagnia in cammino. “Famiglie per l’Accoglienza” ha come propria mission specifica le attività di formazione e di accompagnamento permanente delle famiglie accoglienti, adottive o affidatarie. E’ un’associazione presente ormai su tutto il territorio nazionale e all’estero: Austria, Argentina, Brasile, Lituania, Romania, Spagna, Svizzera.

Durante l’intervista sarà presentato il nuovo libro “Il bene che permane” – Dialoghi di Famiglie per l’Accoglienza (Edizioni Itaca), curato da Marco Mazzi. Un libro di storie, parole che raccontano pezzi di vita. Una pubblicazione che vuole essere un contributo al rilancio dell’accoglienza, di quell’esperienza che rende possibile incontrare e offrire in ogni circostanza un abbraccio gratuito.