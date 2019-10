La Fiera del Disco 2019 a Pescara: dove e quando

Nel weekend del 9 e 10 novembre 2019 appuntamento per collezionisti e amanti della buona musica al Porto Turistico di Pescara

PESCARA – Sabato 9 e Domenica 10 Novembre 2019, presso il Porto Turistico della città di Pescara, gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica avranno l’occasione di trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi, per riassaporare e riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei CD, dei DVD, dei più diversi gadget e memorabili musicali. Sarà Fiera del disco, cd e vinile è aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 20. Per la prima volta l’ingresso al pubblico sarà gratuito. Si tratta della 12ma edizione dell’evento che ha il Patrocinio della città di Pescara, della Regione Abruzzo, e la collaborazione della Camera di Commercio di Pescara.

All’interno della fiera di potranno trovare più di 50 esperti espositori attentamente selezionati da Ernyaldisko per una full immersion riservata agli appassionati del mondo della musica, dei vinili a 33 e 45 giri, dei CD e dei DVD. Saranno presenti Espositori per tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz e classica.

Non mancherà proprio nulla: stampe musicali, poster, gadget originali fino alle memorabilia autografate.

Durante i giorni della fiera sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori. Potrete si potrà diventare parte attiva di una Community di appassionati, con cui condividere la Vostra passione per la musica e per il vinile.

Servizi offerti in Fiera:

Area Food & Drink

Ampio Parcheggio Gratuito

Ingresso libero per gli amici a quattro zampe

Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica, a Genova e non. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale, portato avanti dai suoi due fondatori, Marco e Carmen, entrambi legati da una grande passione per la musica e il vinile. Ernyaldisko negli anni cresce, si espande e, ad oggi, oltre al Records Shop in Via Galata, ai numerosi temporary shops sparsi per l’Italia, allo shopping online, dove è possibile acquistare vinili, CD, DVD e memorabilia originali, è attivo anche il Progetto delle Fiere del Disco, un progetto culturale che abbraccia tutta l’Italia, da Nord a Sud.