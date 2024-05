Fine settimana caratterizzato da tempo tendenzialmente instabile. Minime e massime nelle quattro province dal 17 al 19 maggio 2024

REGIONE – Che tempo farà in Abruzzo dal 17 al 19 maggio 2024? Ecco le previsioni degli esperti di www.meteo.it e www.3bmeteo.it per le tre, giornate. Fino a sabato il tempo si manterrà nel complesso più stabile, mentre domenica ai assisterà ai primi segni di cedimento del sistema di alta pressione con il ritorno dell’instabilità.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 17 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Mare mosso.

Sabato 18 maggio

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a meridionali; Zero termico nell’intorno di 3800 metri. Mare poco mosso.

Domenica 19 maggio

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a meridionali; Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (17-19-maggio)

PESCARA

VEN – min 16° max 24°

SAB – min 15° max 24°

DOM – min 17° max 23°

CHIETI

VEN – min 11° max 26°

SAB – min 9° max 27°

DOM – min 13° max 25°

TERAMO

VEN – min 12° max 25°

SAB- min 11° max 25°

DOM – min 14° max 25°

L’AQUILA

VEN – min 9° max 22°

SAB – min 9° max 26°

DOM – min 14° max 25°

