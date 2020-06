Inizio settimana all’insegna della spiccata intabilità con piogge e temporali. Minime e massime nelle quattro province il 15, 16 e 17 giugno

REGIONE – L’inizio della settimana sarà caratterizzato da consizioni di spiccata instabilità atmosferica, con possibii piogge e temporali. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 15, 16 e 17 giugno. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 15 giugno

Una circolazione depressionaria in quota persiste sull’adriatico determinando condizioni di spiccata instabilità atmosferica, con cieli spesso nuvolosi e la frequente formazione di rovesci e di qualche temporale, localmente forti sui settori subappenninici e costiere. Ventilazione nord-orientale in quota, da Sudovest al mattino ma in generale rotazione anche in pianura e sulle coste da Nordest. Mare da poco mosso a mosso.

Martedì 16 giugno

La pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida e mite responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni e temporali in attenuazione serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3550 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Mercoledì 17 giugno

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampie schiarite. Schiarisce in serata. Venti deboli occidentali; Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (15, 16 e 17 giugno)

PESCARA

LUN – min 18° max 21°

MAR – min 18° max 22°

MER – min 18° max 25°

CHIETI

LUN – min 12° max 21°

MAR – min 16° max 20°

MER – min 15° max 26°

TERAMO

LUN – min 16° max 18°

MAR – min 15° max 22°

MER – min 15° max 26°

L’AQUILA

LUN – min 10° max 19°

MAR – min 13° max 21°

MER – min 10° max 24°

