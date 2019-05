Tempo perturbato e freddo per il periodo, con piogge diffuse. Le minime e le massime nelle quattro province

PESCARA – La circolazione depressionaria piombata sul Centro Italia nella giornata di domenica porterà un periodo di tempo perturbato e freddo per il periodo, con piogge diffuse e nevicate sulla dorsale appenninica inizialmente a quote superiori i 1.400-1.600 metri di quota, in graduale diminuzione da lunedì sera. Temperature su valori inferiori alle medie del periodo. Ma vediamo piuttosto nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 13 maggio

Un’area depressionaria attiva tra basso Adriatico e Mar Ionio porta ancora condizioni di maltempo con piogge diffuse e anche temporali più insistenti sui rilievi appenninici e sulle aree subappenniniche abruzzesi. Temperature in calo nei valori massimi. Venti moderati o forti dai quadranti nordorientali. Mare molto mosso.

Martedì 14 maggio



Persiste la circolazione ciclonica, che mantiene cieli molto nuvolosi. Aperture nella seconda parte della giornata. Ulteriore calo termico, clima decisamente freddo per il periodo.

Mercoledì15 maggio



La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo schiarite dalla sera. Temperature minime stabili; massime in sensibile aumento. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 1850 metri. Mare mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (13, 14 e 15 maggio)

Pescara

LUN – min 13° max 14°

MAR – min 11° max 13°

MER – min 11° max 14°

Chieti

LUN – min 7° max 13°

MAR – min 8° max 10°

MER – min 8° max 14°

Teramo

LUN – min 10° max 12°

MAR – min 8° max 10°

MER – min 7° max 12°

L’Aquila

LUN – min 7° max 12°

MAR – min 10° max 12°

MER – min 3° max 20°

