Mercato Immobiliare Abruzzo 2025: Chieti e Teramo trainano la crescita

REGIONE – Il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a crescere: nei primi nove mesi del 2025 sono state registrate 548.287 compravendite, pari a un +9,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche l’Abruzzo conferma un andamento positivo, con un incremento del +7,8%, che colloca la regione al 14° posto nazionale per variazione percentuale.

Abruzzo: quali sono i capoluoghi più dinamici nel mercato immobiliare 2025?

Secondo l’analisi di Abitare Co., società specializzata in nuove costruzioni, il mercato residenziale abruzzese mostra performance differenziate tra i capoluoghi.

Chieti si conferma la città più vivace del mercato immobiliare abruzzese: con 512 compravendite e una crescita del +15,7% rispetto al 2024, è il capoluogo che registra la performance migliore, posizionandosi al 25° posto nella classifica nazionale.

Anche Teramo mostra un andamento positivo, con 347 compravendite e un incremento del +9,9%, che la colloca al 54° posto a livello italiano.

Pescara, pur essendo il capoluogo più popoloso, cresce in modo più contenuto: 1.158 compravendite e un +2,2%, risultato che la porta all’82° posto nella graduatoria nazionale.

L’unica città in calo è L’Aquila, che registra 619 compravendite e una flessione del -1%, scivolando così all’89° posto.

Abitare Co. nasce nel 1997 dall’esperienza quarantennale maturata nell’ambito immobiliare dai tre soci fondatori. Da quasi 30 anni protagonista del real estate italiano, con una particolare attenzione all’edilizia residenziale e di nuova costruzione, Abitare Co. è oggi una società di servizi immobiliari, con uffici a Milano e Roma che opera sull’intero territorio nazionale. Nel 2025 Abitare Co., supportata dall’esperienza del suo team composto da 95 professionisti, vanta 81 cantieri on going e in pipeline per un totale di circa 4.250 appartamenti in vendita e in affitto, con un valore globale di portafoglio di circa 2,3 miliardi di euro