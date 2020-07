Meraviglie a portata di mano a Navelli: il programma 2020

Dal 25 luglio al 22 agosto concerti, spettacoli, escursioni in mountain bike, degustazioni enogastronomiche, incontri, visite guidate

NAVELLI (AQ) – Domenica 2 agosto nuovo appuntamento con “Meraviglie a portata di mano”, la rassegna che dal 25 luglio al 22 agosto porta sulla Piana di Navelli concerti e spettacoli, escursioni a piedi e in mountain bike, degustazioni enogastronomiche, incontri e visite guidate. Da Navelli (L’Aquila) si partirà per un itinerario in mountain bike alla scoperta delle terre dove nasce lo Zafferano dell’Aquila Dop: raduno alle ore 9,30 in Piazza San Pelino da cui si raggiungerà il Parco Avventura Il Regno dei Mazzamurelli a San Pio delle Camere.

In collaborazione con la Federazione italiana sport orientamento Abruzzo è prevista anche una gara di orienteering. Il programma prevede l’attraversamento di Navelli, dell’antica frazione di Civitaretenga e della suggestiva Piana. L’iscrizione ha un costo di 7 euro ai quali aggiungerne 10 per l’eventuale noleggio della bike. Informazioni e prenotazioni ai numeri 328-6084470 o 349-7330187 o all’indirizzo abruzzo@fiso.it.

Nel parco avventura Il Regno dei Mazzamurelli si potrà utilizzare l’area pic-nic e gustare i prodotti locali: zafferano di Navelli, fagioli bianchi di Paganica, farro e ovino nostrani (menu completo, primo, secondo e contorno 13,00 euro a cura di Sferico AQ. È gradita la prenotazione).

L’evento prevede il rispetto del protocollo federale Fiso, dei decreti e delle ordinanze relative alle normative anti-Covid. Nei cinque borghi della zona tornano così sotto i riflettori piazze e cortili, chiese e siti archeologici, parchi e chiostri che rappresentano quel patrimonio spesso considerato minore, che fa dell’Abruzzo una terra ricca di storia e fascino.

“Meraviglie a portata di mano” è un progetto finanziato con i fondi Restart che vede come Comune capofila Navelli e che lo scorso anno ha riscosso un incredibile successo con circa diecimila spettatori in quattordici eventi in altrettante location, con più di cinquanta artisti saliti sul palco. Il progetto è realizzato in partnership con Caporciano, Carapelle Calvisio, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere.

Una proposta artistica realizzata in collaborazione con la Società aquilana dei concerti “Barattelli” e il Parco Avventura Il Regno dei Mazzamurelli.

Il programma completo

Sabato 1° agosto

Castelnuovo di San Pio delle Camere, area ex centro polifunzionale h21,30

Ensemble Mandragal & La combriccola dei lillipuziani

“Rimedioevo”, spettacolo di giullari e musica medievale

a cura della Barattelli

Domenica 2 agosto

Navelli, da Piazza San Pelino al Parco Avventura Il Regno dei Mazzamurelli

Gara di orienteering e mountain bike tra castelli, borghi e natura nella terra dello Zafferano

in collaborazione con la Federazione italiana sport orientamento Abruzzo

Martedì 4 agosto

Bominaco, chiesa di Santa Maria Assunta h21,30

ArmoniEnsemble, note d’autore

a cura del Comune di Caporciano

Giovedì 6 agosto

Caporciano, chiesa di Santa Maria dei Cinturelli h21,30

Quartetto Fancelli

“Historie du tango”

a cura del Comune di Caporciano

Domenica 9 agosto

Navelli, Piazza San Pelino h21,30

Canzoniere grecanico salentino

a cura della Barattelli

Da domenica 9 a domenica 23 agosto

Navelli, Palazzo de Roccis

Sfumature e istantanee

mostra collettiva fotografica

a cura del Comune di Navelli in collaborazione con community Instagram @Ig_Laquila

Mercoledì 12 agosto

San Pio delle Camere, Pineta Cerquelle h21,00

Teatro dei 99 in collaborazione con Abruzzo spettacolo presentano “Il bosco incantato del Mazzamurello volke”

a cura del Comune di San Pio delle Camere

Venerdì 14 agosto

Bominaco, Piazza antistante la chiesa di Santa Maria Assunta h21,30

Hub Roots Jazz Trio

“Heritage”

a cura della Barattelli

Lunedì 17 agosto

Carapelle Calvisio, ex convento San Francesco d’Assisi h21,30

Trio Hermes

Musica da Camera con vista

a cura della Barattelli

Martedì 18 agosto

Civitaretenga, Piazza Garibaldi h21,30

Accordi disaccordi Swing trio

Hot Italian Swing

a cura della Barattelli

Giovedì 20 agosto

Caporciano, Chiesa di Santa Maria dei Cinturelli h21,30

Christian Di Fiore e Sinfonia Ensemble

La zampogna tra tradizione e modernità

a cura della Barattelli

Sabato 22 agosto

Navelli, Piazza San Pelino h9,00

E-bike sulle terre dello zafferano

a cura del Comune di Navelli in collaborazione con Il Bosso