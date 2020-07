Musica Jazz e aperitivo a Pescara: il 31 luglio con Fox e Romoli

PESCARA – Dopo il successo ottenuto le scorse settimane il 31 luglio dalle 20 torna l’appuntamento con “Le strade del Jazz”. Nella parte nord di via Cesare Battisti il Jazz invaderà la zona della movida del centro in occasione della Notte dei Saldi. Si esibiranno Andrea Romoli ai giradischi con un dj set Jazz latin e Matthew Fox al sax in un progetto innovativo e sperimentale.

Per l’occasione, Tropico Cocktails proporrà un menu esotico a base di avocado toast, ananas e gamberi, tris di carpacci, fritturina in salsa esotica e cocktails esotici. Per informazioni e prenotazioni: 349/7818410. Tra i locali segnaliamo anche La Nuova Lavanderia, Shaka Brew – Italian Craft Beer e Luppoli & Grappoli.