Mediterranea 2026: 40ª edizione al Porto Turistico di Pescara tra Abruzzo e Spagna

PESCARA – La quarantesima edizione di Mediterranea – Eccellenze d’Abruzzo si prepara a trasformare il Porto Turistico Marina di Pescara in un grande palcoscenico dedicato al meglio dell’agroalimentare, dell’artigianato e del turismo regionale. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio, con ingresso gratuito dalle 19.00 alle 00.30, la storica manifestazione della Camera di Commercio Chieti Pescara celebra un traguardo speciale: 40 anni di promozione del territorio.

Apertura internazionale: sette aziende spagnole protagoniste

Tra le novità più significative dell’edizione 2026 spicca la forte apertura internazionale, con la presenza di sette aziende spagnole in uno spazio dedicato all’incontro tra le eccellenze agroalimentari dei due Paesi.

La delegazione iberica – con marchi prestigiosi come Ibericos Torreon e Cervezas La Cibeles – rafforza il dialogo commerciale e culturale tra Abruzzo e Spagna, ampliando la visione della manifestazione e creando nuove opportunità di collaborazione.

Quasi 80 espositori: il meglio dell’Abruzzo in vetrina

Ad accogliere il pubblico sarà una grande area espositiva con quasi 80 espositori, rappresentativi delle eccellenze regionali nei settori agroalimentare, artigianato artistico e turismo.

Mediterranea si conferma così il principale evento dedicato alla valorizzazione delle produzioni abruzzesi, un punto di riferimento per operatori, visitatori e appassionati.

Ospite speciale: Sonia Peronaci sul Palco Centrale

Tra i protagonisti più attesi figura Sonia Peronaci, food creator e fondatrice di GialloZafferano, che sabato 11 luglio salirà sul Palco Centrale con un intervento dedicato alla cultura del cibo e alla divulgazione gastronomica.

Le parole del Presidente Strever

«Quarant’anni rappresentano un traguardo straordinario», commenta Gennaro Strever, Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara.

«I nostri prodotti agroalimentari sono autentici ambasciatori dell’Abruzzo nel mondo. In questa edizione speciale abbiamo voluto rafforzare il carattere internazionale della manifestazione e ampliare lo spazio dedicato al turismo e all’artigianato artistico. Raccontare il nostro cibo significa raccontare una comunità, la sua cultura e il suo saper fare».

La t-shirt celebrativa dei 40 anni: un simbolo che diventa solidarietà

Per celebrare il quarantennale, Mediterranea presenta una t-shirt dedicata ai 40 anni, omaggio alle eccellenze agroalimentari delle quattro province abruzzesi.

La maglietta sarà protagonista di un’iniziativa solidale: gli esemplari saranno donati al Banco Alimentare d’Abruzzo, che li distribuirà attraverso una raccolta fondi destinata alle proprie attività benefiche.

Un gesto che unisce solidarietà, sostenibilità e lotta agli sprechi, perfettamente in linea con la filosofia della manifestazione.

Il programma del palco centrale

Venerdì 10 luglio

Dopo il taglio del nastro istituzionale (ore 19.30), prenderà il via il format “Il gusto va in scena”, con due prestigiosi show cooking affidati agli chef del Consorzio Qualità Abruzzo. Protagonisti saranno Marco Caldora, del Ristorante Caldora Punta Vallevò, simbolo della Costa dei Trabocchi, e Maurizio Della Valle, dell’Osteria La Corte di Spoltore.

Sabato 11 luglio

La serata sarà dedicata alla divulgazione gastronomica e all’innovazione. Alle 20.30 l’incontro con Sonia Peronaci, seguito dallo show cooking “Sapori in evoluzione: Abruzzo e Spagna si incontrano”, curato dal food designer Andrea Mattasoglio, prima della premiazione del contest social “Core a core, la mia anima abruzzese”.

Domenica 12 luglio

Gran finale con lo chef stellato Nicola Fossaceca (Ristorante Al Metrò di San Salvo), protagonista dell’evento “Blu come l’Abruzzo”, realizzato in collaborazione con il GAL Pesca Abruzzo. La manifestazione si concluderà alle ore 23 con una performance di food design e il tradizionale taglio della torta celebrativa per i quarant’anni della rassegna.

Laboratori, artigianato e cultura del territorio

Accanto all’area espositiva, Mediterranea proporrà un ricco calendario di attività esperienziali nell’Area Laboratori. Tra gli appuntamenti in programma, le celebrazioni dei 30 anni della DOP Olio Aprutino Pescarese e Colline Teatine, guidate dal presidente del Consorzio Silvano Ferri, i laboratori di ceramica botanica dell’artista Cristina Maggiori, i workshop dedicati alla tradizionale Presentosa abruzzese con l’artista tessile Dionne Swift, oltre al percorso sensoriale “Gnam Lab” riservato ai bambini.

Le dichiarazioni

Michela Dell’Acqua – Segretario Camera di Commercio Italiana in Spagna

«Mediterranea 2026 è molto più di una vetrina commerciale: rappresenta un legame in continua crescita tra Italia e Spagna, che la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna ha il piacere di accompagnare e rafforzare. Questo appuntamento è il secondo capitolo della nostra collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, dopo la presentazione dedicata all’Abruzzo organizzata a Madrid lo scorso ottobre: un asse strategico che intendiamo sviluppare ulteriormente».

Antonio Dionisio – Presidente Banco Alimentare Abruzzo Molise

«Siamo orgogliosi che Mediterranea abbia scelto il Banco Alimentare Abruzzo Molise come destinatario dell’iniziativa benefica legata alla t‑shirt ufficiale della 40ª edizione. È un segno di stima che accogliamo con profonda gratitudine.

La t‑shirt diventa simbolo di un impegno condiviso e di una visione comune del valore del cibo. Mediterranea valorizza il cibo all’origine, raccontando da quarant’anni le eccellenze agroalimentari del territorio. Il Banco Alimentare, da trent’anni, ne custodisce il valore fino alla fine, recuperando le eccedenze e trasformandole in risorsa per migliaia di persone in difficoltà.

C’è un posto dove le eccellenze si incontrano e si raccontano: siamo felici di essere parte di questo luogo, che quest’anno accoglie anche la nostra comunità fatta di organizzazioni caritative, volontari, imprese donatrici ed enti partner impegnati ogni giorno contro lo spreco alimentare».

Riccardo Padovano – Presidente GAL Pesca Abruzzo

«Per noi del GAL Pesca Abruzzo è un onore poter contare su una vetrina d’eccellenza come Mediterranea per valorizzare il prodotto ittico locale. Il cooking show dello chef stellato Nicola Fossaceca si inserisce nel progetto Blu come l’Abruzzo, che coinvolge marinerie, ristoranti della costa, scuole e associazioni di categoria. Un percorso che punta alla creazione di un marchio di qualità dedicato al pescato abruzzese».

Raffaele Cavallo – Presidente Consorzio Qualità Abruzzo

«Il Consorzio Qualità Abruzzo è lieto di contribuire con il proprio savoir‑faire alla 40ª edizione di Mediterranea. Essere parte di un appuntamento così significativo è motivo di soddisfazione e responsabilità.

Mediterranea ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione delle eccellenze agroalimentari abruzzesi, valorizzando talento, professionalità e passione di chi opera ogni giorno per rendere l’Abruzzo un riferimento nel panorama enogastronomico. Sostenere questa manifestazione significa continuare a investire nella cultura del territorio e nelle sue straordinarie risorse».