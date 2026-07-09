Atessa in Jazz 2026: Lorenzo Tucci presenta “Love Songs of Abruzzo”

ATESSA – L’edizione 2026 di Atessa in Jazz porta sul palco uno dei progetti musicali più emozionanti dell’anno: Love Songs of Abruzzo, il nuovo disco di Lorenzo Tucci, realizzato insieme a Claudio Filippini e Daniele Sorrentino.

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 luglio, nella suggestiva cornice della Cattedrale di San Leucio, con evento gratuito aperto a tutta la cittadinanza.

Con il tocco elegante delle sue bacchette e il sound avvolgente della batteria, Tucci guida il pubblico in un viaggio musicale che intreccia la tradizione popolare abruzzese con il linguaggio del jazz contemporaneo. Le melodie, familiari e radicate nella memoria collettiva, diventano materia viva, trasformandosi in atmosfere intime e raffinate capaci di emozionare ben oltre i confini regionali.

Love Songs of Abruzzo è un disco che parla la lingua dell’Abruzzo, ma arriva dritto al cuore di chiunque lo ascolti: un’opera dolce, elegante, capace di accendere orgoglio e nostalgia.

Il Sindaco Giulio Borrelli sottolinea il valore dell’evento: «Atessa vanta una tradizione musicale speciale. Ospitare artisti di fama internazionale nati e cresciuti qui è motivo di orgoglio. Lorenzo Tucci, come Max Ionata e Mario Pietrodarchi, torna spesso a esibirsi nel suo paese natale. Ho ascoltato alcuni brani del nuovo disco e sono rimasto profondamente colpito dalla fusione tra jazz e tradizione popolare abruzzese. È una serata da non perdere».

Alle sue parole si aggiunge l’Assessore alla Cultura Ilenia Tumini: «Sono felice di riportare sul palco uno degli artisti più rappresentativi dell’Abruzzo e della nostra Atessa. Lorenzo torna a casa, torna a far brillare la sua stella in una notte d’estate che sarà indimenticabile per chi avrà il piacere di ascoltarlo».