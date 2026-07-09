Vasto d’Autore 2026: quinta edizione da record con oltre 2.500 presenze

VASTO – Si è chiusa con uno straordinario riscontro di pubblico la quinta edizione del Vasto d’Autore Festival, organizzato da Angelozzi Comunicazione ETS con la partecipazione del Comune di Vasto. L’edizione 2026, dedicata al centenario della nascita di Giangiacomo Feltrinelli, ha registrato più di 2.500 presenze nelle quattro serate tematiche, ospitate nei suggestivi Giardini settecenteschi di Palazzo d’Avalos e al Teatro Rossetti.

Un successo costruito grazie alla presenza di scrittori, giornalisti e protagonisti del panorama culturale e scientifico: Michela Marzano, Wanda Marasco, Erica Cassano, Matteo Porru, Giorgio Calcara, Enzo Manes, Antonella Presutti, Monica Savaresi, Giuseppe De Alteriis, Daniele Orazi, Elda Alvigini, accompagnati da Carola Carulli, Giulia Ciarapica, Adriano Monti Buzzetti e Paola Battista. Le serate hanno attraversato letteratura, narrativa pop, scienza e divulgazione, filosofia e narrazione, con le letture affidate all’attrice Maria Elena Fresu.

L’assessore alla cultura Nicola Della Gatta ha sottolineato il valore sociale e formativo dell’iniziativa: un festival capace di ispirare il pubblico e trasmettere valori di empatia, incontro e solidarietà, coinvolgendo in modo particolare gli studenti delle scuole vastesi.

La direttrice artistica Patrizia Angelozzi ha evidenziato la crescita costante del festival, alimentata dal turismo culturale e da un pubblico fidelizzato. Gli autori, ha spiegato, restano incantati dalla bellezza del territorio e dai vicoli affacciati sul mare. Centrale anche il rapporto con le scuole, culminato nel progetto giornalistico “Mattioli’s Chronicle”, realizzato dagli studenti del Liceo “R. Mattioli”, che hanno intervistato gli ospiti e sperimentato sul campo i linguaggi dell’informazione.

Grande attenzione anche allo spazio dedicato a Figuriamoci! Piccolo festival dell’albo illustrato, curato da Luana Ciffolilli in collaborazione con Topi Pittori, e al laboratorio di scrittura guidato da Giulia Ciarapica.

Il festival si conferma come un appuntamento identitario per la città: un luogo di incontro tra vastesi, turisti, mare e architettura, dove la cultura arriva attraverso talk, dibattiti e premi dedicati all’eccellenza letteraria e al coinvolgimento degli studenti.

Date Extra 2026: spettacoli, lectio e giornalismo all’Arena Ennio Morricone

Il programma prosegue da metà luglio a settembre sul palco dell’Arena Ennio Morricone, con appuntamenti di rilievo:

Walter Veltroni – 20 luglio: spettacolo musicale e teatrale Le emozioni che abbiamo vissuto

Marco Travaglio – 22 luglio: lectio sulle stragi del 1992

Gianni Riotta – 6 settembre

Monica Maggioni – data in definizione a settembre

Ringraziamenti e partner

La macchina organizzativa del festival ringrazia staff, partner istituzionali, media partner e sponsor: Metamer, Fondazione BCC Valle de Trigno, Pasquarelli Auto per Audi, Cantina Tollo Group, Maico, Cerella Autotrasporti, Civeta, Ottica Vincitorio, Kairos.

Vasto d’Autore 2027: il tema sarà “Il coraggio”

L’appuntamento con la sesta edizione è già fissato per il primo fine settimana di luglio 2027. Il nuovo tema, “Il coraggio”, guiderà il pubblico in un percorso di esplorazione culturale ancora più intenso e coinvolgente.