Mattia Melchiorri, nuova guardia per il Teramo Basket

Il giocatore proveniente dalla Virtus Arechi Salerno: “Sono molto contento di aver fatto questa scelta e di giocare in un palazzetto storico“

TERAMO – Proseguono a ritmo serrato le operazioni di mercato del Teramo Basket 1960, la dirigenza biancorossa infatti ha definito la trattativa con la guardia Mattia Melchiorri, proveniente dalla Virtus Arechi Salerno (Serie B).

Nato il 10 settembre del 1997, 190 cm di altezza per 77 kg di peso, Melchiorri comincia la sua carriera cestistica nel 2014/2015 in Serie C con la Sicoma Valdiceppo, in seguito arriva la prima esperienza in B con Il Globo Isernia (2016/2017) per poi salire di categoria vestendo la canotta di Rieti (campionato A2 Girone Ovest 2017/2018). Da lì avviene il passaggio in terra campana alla Virtus Arechi Salerno. Con i blaugrana Melchiorri disputa un campionato competitivo e di vertice, affiancando giocatori esperti e dando un contributo importante uscendo dalla panchina.

Adesso comincia una nuova avventura con i colori biancorossi del Teramo Basket 1960, un’avventura che Mattia è pronto ad affrontare con grandissimo entusiasmo: “Sono molto contento di aver fatto questa scelta e di giocare in un palazzetto storico. Essendo una formazione molto giovane sono convinto che in ogni partita daremo il massimo. Non vedo l’ora di cominciare e di conoscere sia i miei compagni di squadra che lo staff tecnico“.