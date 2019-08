Giulianova, asilo nido Arcobaleno: richiesti due assistenti socio educativi

Albani: “Per questa amministrazione il potenziamento della rete nidi è un obbiettivo strategico importante a sostegno delle famiglie”

GIULIANOVA – In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico e al fine di offrire una maggiore possibilità alle famiglie di iscrivere i propri bambini all’asilo a Giulianova, l’amministrazione comunale, con una delibera di Giunta, ha stabilito l’assunzione di personale in possesso di qualifica di assistente socio educativo ed il conseguente aumento dei posti disponibili all’asilo nido “Arcobaleno”.

“Per questa amministrazione il potenziamento della rete nidi è un obbiettivo strategico importante a sostegno delle famiglie – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani – in tal senso è nostra intenzione assumere due nuove maestre per l’asilo comunale “Arcobaleno”, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino disciplinato dalla normativa. Due figure professionali in possesso della qualifica di assistente socio educativo, che individueremo attingendo da una graduatoria già esistente. In questo modo sarà possibile accogliere un maggior numero di richieste pervenute, dando la possibilità di inserimento ad almeno sei bambini in più all’interno dell’asilo nido “Arcobaleno”. Una scelta necessaria data anche la chiusura dell’altra struttura comunale “Le Coccinelle”, in vista dell’inizio dei lavori per adeguamento sismico e della riapertura prevista per settembre 2020″.