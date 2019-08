Svolte di Popoli 2019, successo per Denny Zardo

Tutto secondo pronostico per il pilota su Norma M20. Il pilota veneto si ripete migliorando il tempo di arrivo ora a 6’06”.83

POPOLI – Dennis Zardo su Norma M20 è il vincitore della 57^ cronoscalata “Svolte di Popoli”, prova valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord/Sud. Dopo il primato assoluto nella doppia manche delle prove ufficiali, il pilota veneto si ripete anche in gara mettendosi alle spalle tutti gli altri concorrenti con un tempo complessivo di 6’06”.83 (prima manche in 3’02”.83 e seconda manche in 3’04”), il più basso di sempre in termini di risultati sommati sui 7,5 Km di percorso con partenza da Popoli (PE) e arrivo appena prima del bivio per San Benedetto in Perillis (AQ). Migliorato dunque quello che fino ad oggi era stato il miglior tempo complessivo di 6’08”.12 fatto registrare nel 2016 da Simone Faggioli, il quale tuttavia conserva il record sulla singola manche con il suo imbattuto 3’00”.12.

A completare il podio sono Angelo Marino (6’16”.76 su Lola B99) e l’abruzzese Stefano Di Fulvio (6’18”.30 su Osella PA30), che si collocano rispettivamente al secondo e terzo posto assoluto. Chiude in quarta posizione Sergio Farris (6’21”.46 su Osella PA2000), seguito dal diciannovenne Luigi Fazzino (6’34”.80 su Osella PA21 JRB) che ottiene la quinta piazza.

Per quanto concerne le auto bicilindriche il miglior tempo è quello di Jhonny D’Agostino (9’18”.28 su Fiat 500) che sulle due manche stacca di oltre 10” Luigi D’Aprea, anche lui su Fiat 500. La più veloce della pattuglia femminile risulta essere la pugliese Annamaria Fumo con un più che soddisfacente 7’48”.14 a bordo della sua Peugeot 308 (per lei scroscianti applausi al termine della prima manche corsa in 3’50”.92). Bel risultato anche per l’abruzzese Maria Giulia De Ciantis (8’26”.55 su Mini Cooper).

La cronoscalata che va oggi in archivio segna anche l’addio alle corse da parte del pilota popolese Sabatino Giannantonio per raggiunti limiti di età mentre i 3 piloti di Popoli meglio piazzati in assoluto risultano essere Mattia Fasciano (7’58”.83 su Citroen Saxo 1.6), Vincenzo Ottaviani (8’23”.15 su Citroen Saxo) e Claudio Pio (8’38”.28 su Lotus Exige).

Al di là del TIVM, il grande successo di partecipazione e gradimento per la parata di auto storiche a cura dell’associazione “Rombi del Passato Autostoriche” consacra il format che abbina la competizione della velocità montagna all’eleganza d’epoca. L’ampio consenso e l’entusiasmo riscontrato per tale connubio fanno guardare con ottimismo verso una partnership sempre più consolidata in un futuro che ha radici nella storia e nell’unicità delle Svolte di Popoli.

PROVA POSITIVA PER ENNIO DONATO (FORTD ESCORS COSWORTH)

La Porto Cervo Racing con Ennio Donato (Ford Escort Cosworth) conquista un’altra vittoria di classe e il podio di gruppo nel TIVM. Continua la striscia positiva del pilota Ennio Donato. Nella 57a Cronoscalata Svolte di Popoli, il portacolori della Porto Cervo Racing chiude al diciassettesimo posto assoluto, al primo di classe E1 Italia oltre 3000 e al secondo di gruppo E1 Italia. Trasferta positiva per Ennio Donato e la Scuderia Porto Cervo Racing. In Abruzzo, nella 57a Cronoscalata Svolte di Popoli, il portacolori del Team, al volante della sua Ford Escort Cosworth dall’inconfondibile livrea Vecchio Amaro del Capo, conquista la vittoria nella classe E1 Italia oltre 3000, il secondo posto di gruppo E1 Italia e il diciassettesimo nell’assoluta.

“Una gara molto bella”, commenta Donato, “il mio obiettivo era conquistare punti in ottica Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud. La prima manche è andata bene, mentre nella seconda ho preferito non prendere rischi. Ringrazio lo sponsor Vecchio Amaro del Capo, la Scuderia, e rivolgo i miei complimenti agli organizzatori per il grande impegno profuso”.

Per Ennio Donato il prossimo appuntamento sarà dal 23 al 25 agosto, in Umbria, al 54° Trofeo Luigi Fagioli Gubbio-Madonna della Cima, valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per il TIVM Nord/Sud. Intanto, la Scuderia Porto Cervo Racing prosegue nell’organizzazione dell’8° Rally Terra Sarda- Rally della Gallura, valido come prova di Coppa Rally di Zona ACI Sport e Sardegna Rally Cup, in programma dal 4 al 6 ottobre.

Foto di Denny Zardo fonte sito ASD Svolte di Popoli