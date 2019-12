Film in Abruzzo: novità al cinema a Natale 2019 [trailers]

Tre i film in uscita nelle sale dal nella settimana di Natale 2019: The Farewell. Jumanji e Spie sotto copertura. Trame e trailers

Sono soltanto tre le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo nella setimana di Natale 2019. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

Cominciamo con The Farewell – Una bugia buona, scritto e diretto da Lulu Wang. Billi, nata in Cina e cresciuta negli Stati Uniti, scopre che all’amata matriarca, Nai-Nai, restano solo poche settimane di vita: in famiglia tutti lo sanno, ma hanno deciso di tenere nascosta la verità alla diretta interessata per farle vivere serenamente i suoi ultimi giorni. Così, con l’espediente di un matrimonio da celebrare in fretta e furia, tutta la famiglia – chi dall’America, chi dal Giappone – si riunisce a casa di Nai-Nai, a Changchun. Avventurandosi in un campo minato di aspettative e convenevoli famigliari, Billi scopre che ci sono molte cose da festeggiare davvero: la possibilità di riscoprire il Paese che ha lasciato da bambina, il meraviglioso spirito di sua nonna e il legame che continua a unirle…

Proseguiamo con Jumanji – The next level, diretto da Jake Kasdan. In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate



Chiudiamo con Spie sotto copertura, il fil di animazione diretto da Nick Bruno e Troy Quane. Lance Sterling è un super agente segreto, affascinante e impeccabile sul lavoro. Walter Beckett è giovane e brillante scienziato che si occupa di crearli armi segrete e incredibili gadgets. Un evento fortuito unirà i due improbabili eroi, che dovranno imparare a contare l’uno sull’altro per la più importante delle missioni: salvare il pianeta.