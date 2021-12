Panthers Roseto – Virtus Aprilia 72-63: il racconto del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Ci hanno onestamente abituato a serate migliori, le ARAN Cucine Panthers Roseto. Ma l’abitudine più importante, quella sì confermata, è la vittoria: contro la Virtus Aprilia arriva la quinta in altrettante uscite di campionato (72-63 il finale), che mantiene le biancazzurre di coach William Orlando in testa da imbattute assieme a Campobasso.

Il tecnico pugliese ha per la prima volta a disposizione la neoarrivata Nives Dzafic (ancora out invece Schena e Di Giandomenico), mentre dall’altra parte la Virtus si presenta al PalaMaggetti priva di Innocenzi e Puleo. Roseto in avvio ripete il solito mantra: mordere in difesa e correre il più possibile in campo aperto, soprattutto con Duran e Lucente (36 punti in due): pur sbagliando tanti appoggi ravvicinati, le Pantere scappano dopo pochi minuti in doppia cifra di vantaggio e all’intervallo lungo hanno già virtualmente chiuso la sfida sul 41-22.

O almeno così sembrerebbe, perchè dopo aver toccato anche il +27 sul finire del terzo quarto con i primi acuti di Dzafic, le Pantere staccano la spina e subiscono un tennistico 0-15 di parziale a cavallo degli ultimi due periodi: una reazione tardiva delle pontine, ma allo stesso tempo un calo delle padrone di casa troppo evidente per non indispettire lo staff tecnico. E infatti, se è vero che il +9 finale non rispecchia l’andamento di una partita che Albanese e compagne hanno sempre condotto in abbondante doppia cifra, allo stesso modo i 41 punti subiti dopo l’intervallo sono un dato da cerchiare in rosso, a maggior ragione viste le abitudini di una squadra che ne aveva concessi 49 di media a partita nelle prime quattro di campionato.

Il successo su Aprilia inaugura un tour de force che vedrà Roseto in campo quattro volte in undici giorni: per due weekend consecutivi le Panthers targate ARAN Cucine saranno ancora di scena al PalaMaggetti, sabato 11 contro Elite Roma e domenica 19 contro Viterbo (in entrambi i casi alle ore 18:00). Nel mezzo il big match di Campobasso, in programma mercoledì 15 alle 18:30 contro l’altra capolista imbattuta di questo girone.

TABELLINO

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO-VIRTUS APRILIA 72-63 (16-10; 41-22; 51-37)

ROSETO: Duran Calvette 21, Mingardo 6, Lucente 15, Dzafic 9, Albanese 6, Zanetti 6, Azzola 6, Montelpare 3, De Vettor, Marini, Schena. Coach: Orlando

APRILIA: Grilli, Rubinetti 20, Santulli 6, De Vincenzo, Ricciutelli 2, Centomini 14, Filoni 13, Ascani 3, Schiavone, Cirotti. Coach: Rubinetti