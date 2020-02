Chieti, al Museo d’Arte Barbella incontro con Mark Kostabi

Il 21 febbraio il pittore, pianista e compositore presenzierà alla proiezione del film “My Italy”, di cui é protagonista

CHIETI – Venerdì 21 Febbraio alle ore 17.30 Museo d’ Arte Costantino Barbella a Chieti incontro con l’artista internazionale Mark Kostabi per la proiezione del film “My Italy” .

Pittore, pianista e compositore, Mark Kostabi è anche protagonista del film “My Italy” che sarà proiettato alla presenza del maestro, di ritorno da New York, e del regista Bruno Colella.

Il film ha molte facce ed è il felice coronamento della carriera di un autore/attore poliedrico, Bruno Colella, autore teatrale ed esponente della transavanguardia negli anni ‘80: in “My Italy” riunisce le sue passioni ed i suoi amici in un geniale “divertissement” che ruota attorno alle figure di 4 famosi interpreti dell’arte contemporanea internazionale che da anni vivono in Italia. Oltre al “nostro” Mark Kostabi, lo scultore polacco Krzysztof Bednarski, il video-artista danese Thorsten Kirchoff e il performance artist malese H. H. Lim. I quattro artisti si prestano ad una serie di divertenti gag che li vedono protagonisti al fianco di attori come Lina Sastri, Rocco Papaleo, Nino Frassica, Alessandro Haber, Serena Grandi.