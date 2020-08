Maria Zulema Garcia Leon nuovo acquisto per le Panthers Roseto

Ghilardi: “Sono convinto che potrà darci tanto: nella nostra area per le doti da intimidatrice e stoppatrice, ma anche come riferimento in attacco e per le sue grandi qualità atletiche”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La società Panthers Roseto è lieta di comunicare ufficialmente l’ingaggio di Maria Zulema Garcia Leon, pivot argentina di 189 cm nata nel 1994. Giocatrice molto atletica, abbina agli ottimi movimenti spalle a canestro grande solidità difensiva.

Si tratta di un’aggiunta di caratura internazionale: la neobiancazzurra è stata infatti recentemente convocata con la nazionale maggiore albiceleste, dopo aver svolto tutta la trafila giovanile, disputando anche le Universiadi di Napoli nel 2019.

A livello di club, Maria Zulema è reduce da una stagione trascorsa in Spagna tra le fila di Cartagena (terzo campionato nazionale), dopo aver indossato la casacca del Velez Sarsfield nella massima serie argentina.

Questo il commento di coach Franco Ghilardi:

“Seguo Maria Zulema da diversi mesi, ed è un profilo che credo possa adattarsi al meglio con il resto del team: l’avremmo ingaggiata anche in caso di ripescaggio in A2. Sono convinto che potrà darci tanto: nella nostra area per le doti da intimidatrice e stoppatrice, ma anche come riferimento in attacco e per le sue grandi qualità atletiche. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con questa squadra!”.