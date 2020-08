Maria Gabriella Castiglione, concerto “Solo Piano” a Collarmele

COLLARMELE (AQ) – Lunedi 24 agosto alle ore 21.15 concerto “Solo Piano” recital di pianoforte della artista abruzzese Maria Gabriella Castiglione a Collarmele (Aq), citta’ marsicana, vicino pescina ed Aielli.

Il concerto rientra nella rassegna “E..state in Musica”, è a ingresso gratuito e si svolgera’ presso la Sala Polifunzionale E. Di Filippo

PROGRAMMA “SOLO PIANO…“

Ludovico EINAUDI Le Onde

J.S.BACH Preludio in Do maggiore

J.S.BACH Preludio in do minore

J.S.BACH Allemande in sol min II suite Francese

J.S BACH Arioso del concerto in fa – rev.A. Cortot

Michael NYMAN The Heart Asks Pleasure First

Ludovico EINAUDI Nuvole bianche

F.CHOPIN Valzer in la minore op. posth.

F.CHOPIN Fantasia Improvviso opera 66

F.CHOPIN Notturno in do diesis min. op.posth

F.CHOPIN Notturno opera 48 numero 1

YIRUMA River Flows in you

YIRUMA Love me

Yiann TIERSEN Comptine d’un autre ete

Yiann TIERSEN Valzer d’Amelie

Joe HISAISHI Nocturne (from Piano stories III)

Joe HISAISHI Hana Bi ( Fiori di fuoco)

Ruicky SAKAMOTO Solitude

R.SAKAMOTO Energy Flow

R.SAKAMOTO Aqua

R.SAKAMOTO Merry Christmas Mr Lawrence

S.RACHMANINOV Preludio op 3 n° 2

MARIA GABRIELLA CASTIGLIONE

Considerata dalla stampa e dai critici pianista estrosa ed eclettica ed artista innovatrice e indipendente .Pescarese, ha iniziato lo studio della musica all’ età di 5anni. Si è laureata in pianoforte presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara nel 1989 e qualificata in “Sound – Engineer” alla Fonoprint di Bologna nel 1990. Ha suonato per artisti di fama internazionale del mondo della danza, Ha insegnato pianoforte alla “ Bussottioperaballett “, scuola diretta dal M° Sylvano Bussotti a Genazzano (Roma). Dal 1993 ad oggi ha in attivo circa 800 concerti nazionali ed in rassegne internazionali – dal 2000 al 2005 ha suonato con il “ Trio Sin Palabras” (con il quale ha inciso nel 2001 il CD “Pensiero triste che si balla”con musiche di Piazzolla ), poi con il “Minimal Trio philology ”( con il quale ha inciso il CD “Ocean of the sound” 2003), e col baritono Renato Caldarale (incidendo il CD “Falce di luna calante”- 2004) . ha insico anche un CD abbinato al giornale il Centro “ Abruzzo è musica” (2006). Spesso invitata come membro di giuria in concorsi internazionali, è stata docente ai laboratori di “ear training” al Teatro Marrucino di Chieti e all’ Accademia Musicale Pescarese ( 10 anni ) alla scuola Civica di Vasto .Direttrice artistica di varie manifestazioni , fra cui: “MusicArte nel Parco” (24 edizioni dal 1995 al 2019 (Aurum – Pescara),. Ha inciso 2 CD da solista 2008 e 2011 “ Atmosphere 1 e 2 “ esibendosi in centinaia di rassegne musicali distinguendosi sempre per i programmi innovativi e filologici..Ha una rassegna stampa di tutto rilievo – più di 150 articoli a lei dedicati su giornali e nel web. Per anni e’ stata anche attivista di Amnesty International ; più volte premiata per le sue attivita’ artistiche dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: Targa d’ Argento (2007), Medaglia d’ Oro (2009), Pergamena di Merito (2009), Medaglia d’ Oro (anni: 2010-2011 2012-2013-2014-2015 ).Svolge attivita’ didattica nel suo studio MusicArte preparando allievi per esami al conservatorio e preparazione concerti. Amante della pittura, ha realizzato opere esponendole in svariate mostre personali e premi internazionali ; inoltre scrittrice di poesia vincendo 2 premi della critica del “ Premio Scrivere donna” edizioni Tracce 2018 e 2019. Sostiene da sempre l’Arte nei molteplici linguaggi nel 2020 incidera’ Atmosphere 3° CD singolo e partecipera’ ad altri recital sempre da solista.