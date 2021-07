“Mare per Tutti”, iniziativa a Montesilvano per le persone con disabilità

MONTESILVANO – Anche in questa stagione l’Ufficio Disabili ha organizzato l’iniziativa “Mare per Tutti” coinvolgendo i gestori degli stabilimenti balneari di Montesilvano, per riservare alle persone con disabilità, compreso i turisti con eventuali accompagnatori, uno o più ombrelloni a titolo gratuito. Il requisito richiesto è il certificato di invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o di certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. Nei giorni scorsi hanno aderito 15 stabilimenti balneari: Hotel Sole, Hotel Nel Pineto, Trocadero, Conchiglia Azzurra, La Saturnia, Lido La Racchetta, Copacabana, La Bussola, La Rosa dei Venti, Bagni Giulietta, La Riviera, Pallino Beach, Onda Verde, Bagni Luca, Gente di Mare. Per usufruire del servizio si può contattare telefonicamente lo stabilimento disponibile o recarsi sul posto e compilare l’apposita autocertificazione, da cui risultino, tra l’altro, generalità, residenza e numero di telefono ed allegare fotocopia del certificato d’identità.

Il disabile e l’accompagnatore che utilizzeranno il servizio dovranno attenersi scrupolosamente alle norme ed alle indicazioni fornite dalla struttura, nonché alla normativa regionale di riferimento. La persona con disabilità potrà usufruire dell’ombrellone per un massimo di sette giorni, eventualmente prorogabili in mancanza di ulteriori richieste pervenute alla struttura da parte di altre persone con disabilità. Per la concessione della proroga è necessario che il disabile formuli richiesta il penultimo giorno della sua permanenza presso la struttura e che, entro tale data, non siano pervenute ulteriori richieste di disponibilità da parte di altre persone con disabilità.

Per chiarimenti dei cittadini o per eventuali adesioni di altri gestori si può scrivere al seguente indirizzo email: ufficiodisabili@comune.montesilvano.pe.it o contattare direttamente l’Ufficio Disabili al numero 0854481258-364 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

“Anche quest’anno la sensibilità dei balneatori è stata fondamentale per attuare il progetto che permetterà alle persone con disabilità, in possesso del requisito, di recarsi direttamente nella struttura balneare a scelta e chiedere un ombrellone per sette giorni, con una eventuale proroga in mancanza di ulteriori richieste di altre persone con disabilità – afferma il consigliere delegato alle Politiche delle Barriere Architettoniche Giuseppe Manganiello -. A breve inaugureremo anche le spiagge per disabili, nel segno della normativa anti Covid, con servizi migliorati e capaci di dare alle persone disabilità tutti i confort. Abbiamo chiesto ai balneatori di migliorare l’accessibilità per consentire agli ospiti disabili di godere ancora meglio del nostro meraviglioso mare. Numerosi stabilimenti balneari hanno risposto positivamente, garantendo ai disabili docce comode, bagni e consumazione fin sotto all’ombrellone, speriamo possano unirsi altri così da avere le strutture totalmente accessibile. La crescita di una città si denota anche attraverso queste iniziative, l’impegno e la cura di questa amministrazione comunale verso il mondo della disabilità è totale”.

“Mare per tutti è un progetto che l’anno scorso ha riscosso notevole interesse da parte di moltissimi cittadini con disabilità – spiega il responsabile dell’Ufficio DisAbili Claudio Ferrante – . Molti turisti con disabilità abruzzesi e non ci hanno richiesto di riproporre anche quest’anno questa stupenda iniziativa. Questo percorso di inclusione è stato così avvincente che il Comune di Silvi lo ha ripreso e realizzato così come altri comuni italiani ci hanno contattato per avere informazioni e per replicarlo nei loro territori”.