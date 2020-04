Marco Lombardo confermato Presidente-Coordinatore Regionale Lilt Abruzzo

PESCARA – Il professor Marco Lombardo, Presidente della Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Sezione di Pescara, è stato confermato Presidente-Coordinatore Regionale della Lilt Abruzzo. Sarà invece il dottor Dimitri Luisi, Primario del Reparto di Oncologia dell’Ospedale civile di Pescara e membro del nuovo Direttivo della Lilt, a far parte della Task force nazionale istituita dalla Lilt, e composta da specialisti virologi e oncologi, per dare il proprio supporto ai pazienti e alla ricerca nella lotta contro il Covid-19. Sono i due provvedimenti ufficializzati dalla Lilt.

“Dopo il rinnovo del Direttivo e della Consulta Femminile, con la costituzione anche della Consulta giovanile e del Comitato Scientifico – ha spiegato il Presidente Lombardo -, ovviamente la Lilt Nazionale ha proseguito la fase di rinnovo delle cariche, procedura utile a costituire unità di lavoro operative fondamentali in questo momento di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, ricordando che la Lilt è oggi l’unica Associazione che opera sotto l’egida e il controllo della Presidenza della Repubblica e del Ministero della Salute pubblica”.

E dopo aver consultato anche gli altri presidenti provinciali abruzzesi, il Presidente Schittulli ha confermato nel ruolo di Presidente-Coordinatore regionale della Lilt Abruzzo il professor Lombardo che è entrato a far parte del Gruppo Operativo dei Coordinatori Lilt, già insediatosi a Roma.

“Nel frattempo – ha ancora detto il Presidente Lombardo – la Lilt nazionale ha deciso di costituire una task force a livello nazionale che si prenderà cura di rispondere ai vari quesiti che perverranno, tramite SOS LILT 800998877 (attivato con una psicologa dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15) o via mail sede.centrale@lilt.it, dai cittadini, dai malati oncologici e loro famiglie inerenti le problematiche connesse alla patologia oncologica aggravata dalla contingente emergenza socio-sanitaria determinatasi dall’infezione Covid-19. Per l’Abruzzo, all’interno della task force ci sarà il dottor Luisi, oggi Primario del reparto di Oncologia dell’Ospedale civile di Pescara che, nel proprio bagaglio professionale, vanta una particolare e spiccata esperienza non solo oncologica, ma anche nel campo della virologia quale esperto a livello regionale, con una specifica conoscenza della patologia della polmonite interstiziale come conseguenza dei problemi virali, esattamente ciò che si determina in seguito all’infezione da Coronavirus”.

Gli altri component della task force sono il professor Francesco Schittulli, Presidente nazionale LILT, senologo-chirurgo-oncologo direttore della Breast Unit del Mater Dei Hospital di Bar; il professor Marco Alloisio Chirurgo toracico – Coordinatore delle chirurgie specialistiche Humanitas Cancer Center di Milano; il professor Armando Bartolazzi Presidente del Comitato Scientifico Nazionale LILT – oncologo-patologo dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma; il professor Giuseppe Curigliano – Direttore della Struttura complessa Divisione sviluppo nuovi farmaci per terapie innovative dell’Istituto Europeo Oncologia di Milano. La task foce sarà anche supportata dall’ausilio del Dott. Francesco Torino, oncologo presso l’Ospedale dell’Università Tor Vergata di Roma, collaboratore contrattista della LILT.