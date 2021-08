Marco Di Giandomenico primo acquisto del Roseto Basket 20.20

Il coach Ernesto Francani potrà ancora contare sulla guardia/ala pinetese Matteo Timperi, 25enne di 188 cm

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 comunica ufficialmente il primo volto nuovo per la stagione a venire: Marco Di Giandomenico, playmaker classe 1993 di 181 cm originario di Montesilvano, che torna nel Lido delle Rose dopo aver trascorso tutta la trafila del settore giovanile con la Scuola Minibasket Roseto.

Nei dieci anni lontano da Roseto, il neo regista biancazzurro ha accumulato numerose esperienze importanti: Ascoli in Serie C (vincendo il premio come miglior Under 21 del campionato), Monteroni in B, per poi tornare in Abruzzo tra C Gold e Silver con le casacche di Pescara Basket, Pallacanestro Silvi, Olimpia Mosciano, Magic Chieti e Amatori Pescara. Tutte formazioni in cui ha ricoperto ruoli da grande protagonista, abbinando alle doti da playmaking una spiccata capacità realizzativa.

Marco Di Giandomenico: “Aspettavo una proposta stimolante, e quando è arrivata la telefonata di Innocenzo ho avuto subito un’ottima impressione. Credo sia un progetto molto interessante, come mi è stato confermato da amici che c’erano già l’anno scorso: una società molto vicina ai propri atleti, che cerca di non far mancare loro nulla. Conosco il presidente Braccili da tanto e so della sua serietà, così come delle altre persone che circondano la società. L’obiettivo? Si gioca sempre per vincere e non nego che, visto il roster competitivo, la mia volontà è di arrivare il più lontano possibile. Sarà un campionato difficile con tante squadre attrezzate, ed essendo una società nuova ogni allenamento e partita saranno un modo per crescere e migliorarsi, Coach Francani mi ha allenato quando ero un ragazzino: ho ‘assaggiato’ con lui il mondo senior, è una persona che ho sempre stimato e che reputo tecnicamente molto preparata, è stato un altro dei motivi che mi ha spinto a questa scelta. Sono entusiasta e non vedo l’ora di partire!”.

Coach Ernesto Francani: “Sono contentissimo di ritrovare Marco, che ho allenato da ragazzino in un gruppo che comprendeva anche Pierpaolo Marini ed Edoardo Di Emidio. Ritrovarlo adesso come un giocatore importante che si è tolto grandi soddisfazioni, e che in C Silver a mio parere rappresenta un lusso, ma soprattutto ritrovarlo uomo è qualcosa di molto emozionante”.

Altro giro e altra conferma per il Roseto Basket 20.20: coach Ernesto Francani potrà ancora contare sulla guardia/ala pinetese Matteo Timperi, 25enne di 188 cm, che aveva anch’esso sposato la causa del nuovo sodalizio rosetano già la scorsa estate.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Amatori Pescara prima e del Roseto Sharks poi (disputando anche il campionato nazionale DNG), Matteo si è già dimostrato giocatore di elevata caratura per il campionato di C Silver: tre stagioni nella sua Pineto, tutte chiuse in abbondante doppia cifra. Negli ultimi mesi, dopo l’interruzione dell’attività in casa 20.20, ha inoltre contribuito da protagonista alla promozione in C Silver da imbattuta della Pallacanestro Atri.

Matteo Timperi: “Voglio ringraziare società e allenatore per la riconferma: sono strafelice di giocare per il Roseto Basket 20.20, dopo essermi trovato benissimo con lo staff ed i compagni sia dentro che fuori dal campo. Non vedo l’ora di cominciare la stagione, sperando si torni finalmente alla normalità. A mio parere siamo un’ottima squadra e possiamo toglierci molte soddisfazioni: dipenderà da noi. Infine, ci tengo a ringraziare la Pallacanestro Atri che lo scorso anno mi ha dato la possibilità di giocare nonostante tutte le note difficoltà”.

Coach Ernesto Francani: “Quella di Matteo è un’altra conferma che mi rende felicissimo. Un ragazzo che ho apprezzato per le sue qualità in campo, ma soprattutto come uomo-squadra e per l’importanza che riveste nello spogliatoio. Il suo contributo sarà preziosissimo anche nella stagione a venire”.