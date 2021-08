“Cinque racconti e una fiaba”, successo per il libro di Edda Migliori a Pineto

PINETO – Ha avuto luogo a Pineto all’Hotel Mare Blu, nell’ambito della serata abruzzese, la presentazione del libro “Cinque racconti e una fiaba” di Edda Migliori.

Gli ospiti dell’Hotel dopo aver gustato le specialità tipiche della nostra Regione ed essere stati allietati dalla musiche folk de “I ragazzi del Saltarello” hanno proseguito la serata partecipando alla presentazione del libro della giornalista Migliori che ha illustrato i racconti (ambientati tutti in Abruzzo) e la genesi della loro nascita. Una vera e propria serata a tema in cui nulla è stato lasciato al caso: per l’occasione infatti Edda Migliori ha indossato un abito tradizionale, calandosi ancora di più nello spirito dell’evento.

“E’ stata una serata davvero fantastica che mi ha dato, ancora una volta, l’occasione di poter parlare di “Cinque racconti e una fiaba” ad un pubblico di turisti provenienti da tutta Italia- ha dichiarato l’autrice Edda Migliori- Narrare il mio Abruzzo e le sue tradizioni mi riempie sempre di gioia e poterlo fare attraverso i miei racconti lo ritengo un grande privilegio. Grazie mille a tutti coloro che ieri hanno partecipato alla presentazione interagendo e contribuendo a creare un clima di condivisione e alla Famiglia Nardi per l’affettuosa ospitalità”.

“Siamo molto felici di aver avuto ospite Edda Migliori con il suo “Cinque racconti e una fiaba”. Anche i nostri ospiti hanno gradito molto e speriamo ci saranno presto altre serate come questa” ha dichiarato la famiglia Nardi titolare dell’Hotel Mare Blu.